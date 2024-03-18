Cherokee High School 3rd quarter Honor Roll

9th grade
Principal’s Honor Roll: Nayaa Addo, Martin Arteaga, Sage Bark, Dillon Beam, Emilee Brady, Livia Crowe, Kymani Foalima, Daisee Fourkiller-Raby, Kayla Guillen, Carlito Huerta-Perez, Reginald Hyatt, Kyitan Johnson, Chloe Locust, Johnny Long, Christian Luna-Martinez, Emily Maney, Chaz Martens, Spencer Moore, Elizabeth Myers, Denver Porterfield, Philip Saunooke, Utsela Saunooke, Addison Stewart, O-Ga-Na Swimmer, Auron Taylor, Journey Watty, Kingston Welch, Madigan Welch
Alpha Honor Roll: Carter Bird, Brandon Blankenship, Elias Blankenship, Jarvis Brady, William Ellwood, Alexis Grimes, Kailyana Hornbuckle-Standingwater, Levi Oocumma, Jade Palomo, Dawson Panther, Russell Reed, Kylen Sneed, Zaynon Squirrell Taylor, Joscelyn Stamper, Ava Teesatuskie-Walkingstick, Annie Tramper
Beta Honor Roll: Arden Arkansas, Dante Bigwitch, Trennan Calhoun, Chloe Cooper, Marley Crowe, Layla Cucumber, Ayaisha Driver, Jezakiah Driver, Nicholas Ensley, Courtney Hitt, Aleiyah Hull, Ayanna Lambert, Drallen Ledford, Ajalah Locust, Jamee McMillan, Brooklyn Panther, Lilliana Pheasant, Rodrigo Santiago, Nicholai Solis, Luke Stamper, Kaden Stephens, Mia Velazquez-Lossiah, Lucas Wildcat, Abigail Witt, Kaden Wolfe, Dalton Yates
10th grade
Principal’s Honor Roll: Marleigh Aguilera, Tayvin Bark-Cruz, Logan Biddix, Talan Crowe, Jayvin George, Conner Junaluska, Isaiah Ledford, Josilyn Ledford, Leilah Lossie, Dailin Panther, Chaske’ Raines, Timber Sampson Rattler, Jonathan Saylor, Gabriella Smith, Keith Smith, Cecily Swimmer, Dayton Wilnoty
Alpha Honor Roll: Javan Garcia, Hailey Owle, Jaime Panther, Alicia Sampson, Nia Sequoyah, Samantha Toineeta, Sara Toineeta
Beta Honor Roll: U-sgwa-ni-gdi A-kwi-na, Francesca Armachain, Brihana Burgos Delgado, Traelin Carey, Julian Caztro-Wachacha, Zayden Crowe, Da-Wo-Ni Dv-di-s-di, Oscar Guillien-Swayney, Taylor Kazhe, Shawnee Kirkland, Trinity Martinez, Kayla Morgan, Mato Nierenhausen, Ayden Queen, Calvin Roan Eagle-Littlejohn, Yvonne Saunooke, Izabella Terrell, Dominic Williams
11th grade
Principal’s Honor Roll: Kendra Arch, Paytyn Barker, Lillian Blythe-Ramos, Kennica Bradley, Noqwisi Crowe, Alexis Davis, Savian Davis, Gideon Freeman, Matthew Garcia Wahnetah, Cameron Jackson, Amiya Lequire, Amila Lossie, Ayosta Lossie, Kyla Moore, Nevayah Panther, Thomas Sequoyah, Ella Sokol, Elijah Squirrel, Marilyn Swayney, Tyruss Thompson, Mica Tiger-Harlan, Addyson Welch, Kieran Wolfe
Alpha Honor Roll: Cole Bradley, Tricyus Calhoun, Isabelle Fourkiller-Raby, Waushila Grant, Kiri Hill, Zackery Johnson, Ismael Matamoros, Sadie Rivera-Gomez, Lakota Russell, Ariyanna-Ali Toineeta, Haylie Woodard
Beta Honor Roll: Keaton Arch, Tazavian Byfield, Sophie Cooper, Jada Cruz, Emery Driver, Brett Elders, Azure Gaston, Michel Gayosso, Aubree Lossiah Rice, Maxine Lossiah Rice, Kallup McCoy III, Hannah Morgan, Vincent Owle, Joseph Porter, Aaliyah Reed, Xavier Sanchez, Kai Saunooke, Elliott Shell, Luke Smith, Alvin Swayney, Addi Taylor, Josiah Teesateskie, Hailee Velazquez-Lossiah, William Welch, Abbygail Wildcatt, Kaniah Wolfe
12th grade
Principal’s Honor Roll: Maribel Armachain, Roxi Bark, Aizen Bell, Hayden Coats, Nicholas Cole, Jayle Creson, Jenna Cruz, Taliyah Eaglestar, Breydan Ensley, Carys Holiday, Destyni Johnson, Collin Ledford, Madison Ledford, Mason Long, Laura Martinez, Dalaina Mills, Evan Nations, Alitama Perkins, Dayvian Pheasant, LittleHawk Reed, George Saunooke, Daulton Sneed, Shelby Solis, Dante Taylor, Keeifer Taylor, Tahlaya Thompson, Hermione Ward, Bayley Wright
Alpha Honor Roll: Christian Alfaro, Creedon Arch, Ericka Brady, Boie Crowe, Leondes Garcia, Janna Girty, Elias Griffin, Kaiden Lambert, Aliah Locust, Ezra McGaha, Niyahi Mora, Brianna Reynolds, Mason Salazar, Kyleigh Sherman, Coco Wells, Ann Winstead Toineeta
Beta Honor Roll: Adrian Armachain, Dillon Bigwitch, Kayd-Lynn Bradley, Letsi Burgos Delgado, Jimya Driver, Jennifer Escobar-Mancilla, Mato Grant, DJ Hornbuckle, Kaella Hornbuckle, Carl L. McCoy Jr., Sara Beth O’Kelley, Samuel Postoak, Makenzie Rattler, Evonne Stamper, Emily Swayney, Kyria Swayney, Olivia Swayney, Gabriel Terrell, Luke Climbingbear, Ostani Youngdeer