TRACK & FIELD: Cherokee participates in meet at Montreat College

One Feather Staff Report

BLACK MOUNTAIN, N.C. – The Cherokee High School (CHS) track and field team participated in the Swain County High School Invitational meet held at the Montreat College track in Black Mountain, N.C. on the afternoon of Thursday, March 14. A.C. Reynolds won both the men’s and women’s team events.

Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event and all CHS finishers:

Men’s Events

Team Scores

1 – A.C. Reynolds 148

2 – Swain Co. 102

3 – Franklin 76.5

4 – Hayesville 53

5 – Avery Co. 51.5

6 – Polk Co. 51

7 – Robbinsville 44

8 – Owen 42

9 – Cherokee 40

10 – Mountain Heritage 31

11 – Clyde A. Erwin 26

12 – Andrews 25

13 – Hiwassee Dam 12

High Jump

1 – Jacob Morales, Franklin, 5-10

2 – Aizen Bell, Cherokee, 5-10

3 – Brogan Elsen, A.C. Reynolds, 5-8

Pole Vault

1 – Owen Craig, Swain, 13-0

2 – Evan Hall, Swain, 11-6

3 – Logan Brown, Avery Co., 11-6

Long Jump

1 – Cuttler Adams, Robbinsville, 20-6

2 – Aaron Dickey, Polk Co., 20-2.50

3 – Cedric Walker, Clyde A. Erwin, 19-2.50

23 – Utsela Saunooke, Cherokee, 13-5.75

25 – Xavier Sanchez, Cherokee, 13-2.75

Triple Jump

1 – Samuel Preston, Andrews, 43-1

2 – Cuttler Adams, Robbinsville, 40-7.50

3 – Braxton Deal, Franklin, 40-3.50

Shot Put

1 – Nse Uffort, Swain, 54-10.50

2 – Taylor McClure, Hayesville, 48-7.50

3 – Grayson Hoilman, Avery Co., 42-0

7 – Luke Smith, Cherokee, 39-5.75

19 – Zaynon Taylor, Cherokee, 34-9

31 – Johnny Long, Cherokee, 31-8

Discus Throw

1 – Nse Uffort, Swain, 180-40

2 – Brandon Guest, A.C. Reynolds, 132-90

3 – Andrew Scaggs, Swain, 130-20

7 – Luke Smith, Cherokee, 117-8

18 – Zaynon Taylor, Cherokee, 94-2

4x800M Relay

1 – Owen 8:40.25

2 – Swain 8:43.07

3 – A.C. Reynolds 9:07.25

110M Hurdles

1 – Jake Ramage, A.C. Reynolds, 15.32

2 – Silas Garceau, Avery Co., 16.05

3 – Levi Winter, Cherokee, 16.25

100M Dash

1 – Max Guest, A.C. Reynolds, 11.07

2 – Cavalli Montgomery, A.C. Reynolds, 11.14

3 – Cuttler Adams, Robbinsville, 11.29

12 – Levi Winter, Cherokee, 12.02

18 – Jonathan Saylor, Cherokee, 12.30

24 – Tayvin Bark, Cherokee, 12.85

26 – Carlito Perez, Cherokee, 13.24

4x200M Relay

1 – A.C. Reynolds, 1:31.90

2 – Polk Co. 1:33.54

3 – Owen 1:33.62

7 – Cherokee 1:41.50

1600M Run

1 – Gus Simmons, A.C. Reynolds, 4:39.43

2 – Ethan Russell, Hiwassee Dam, 4:44.56

3 – Ogana Swimmer, Cherokee, 4:52.36

7 – Aizen Bell, Cherokee, 5:13.89

4x100M Relay

1 – A.C. Reynolds 43.13

2 – Polk Co. 44.11

3 – Owen 44.89

8 – Cherokee 47.55

400M Dash

1 – Cedric Walker, Clyde A. Erwin, 52.10

2 – Dylan Dahlberg, Mountain Heritage, 52.50

3 – Nathanel Martinez, Polk Co., 52.69

21 – Will Ellwood, Cherokee, 1:00.31

28 – Brandon Santiago, Cherokee, 1:05.23

31 – Isaiah Ledford, Cherokee, 1:13.36

300M Hurdles

1 – Jake Ramage, A.C. Reynolds, 42.97

2 – Braylen Dezarn, Franklin, 43.44

3 – Silas Garceau, Avery Co., 44.16

800M Run

1 – Connor Brown, Swain, 2:01.13

2 – Abhi Patel, Swain, 2:05.07

3 – Elliot Kohn, A.C. Reynolds, 2:05.83

6 – Ogana Swimmer, Cherokee, 2:09.86

29 – Utsela Saunooke, Cherokee, 2:43.97

36 – Isaiah Ledford, Cherokee, 3:06.66

200M Dash

1 – Justin Rodriguez, Franklin, 22.83

2 – Will Stanford, Avery Co., 23.02

3 – Cavalli Montgomery, A.C. Reynolds, 23.06

24 – Reggie Hyatt, Cherokee, 28.39

3200M Run

1 – Salinas O’Malley, Andrews, 10:14.81

2 – Aizen Bell, Cherokee, 10:54.94

3 – Davis Young, Polk Co., 11:02.08

4x400M Relay

1 – A.C. Reynolds 3:37.49

2 – Mountain Heritage 3:40.21

3 – Polk Co. 3:41.48

Women’s Events

Team Scores

1 – A.C. Reynolds 121

2 – Franklin 112

3 – Avery Co. 97

4 – Hayesville 92

5 – Swain Co. 90

6 – Owen 51

7 – Andrews 34

7 – Polk Co. 34

9 – Robbinsville 22

10 – Clyde A. Erwin 20

11 – Mountain Heritage 9

12 – Cherokee 6

13 – Bethel Christian Academy 5

High Jump

1 – Jaylee Monteith, A.C. Reynolds, 5-2

2 – Ella Matheson, Hayesville, 5-0

3 – Sierra Honeycutt, Owne, 5-0

Pole Vault

1 – Abby Burleson, Avery Co., 10-0

2 – Alden Thomas, Swain, 9-6

3 – Carden Oetting, Swain, 9-0

Long Jump

1 – Audrey Pressley, Franklin, 17-3.25

2 – Talley Kinsland, Franklin, 16-1

3 – Kylie Donaldson, Andrews, 15-2.50

16 – Sara Toineeta, Cherokee, 10-10

17 – Adi Cooper, Cherokee, 10-8.25

Triple Jump

1 – Kylie Donaldson, Andrews, 33-3

2 – Ella Matheson, Hayesville, 32-10

3 – Kamden Reis, Franklin, 32-2

Shot Put

1 – Charley Seagle, Franklin, 37-2.50

2 – Samantha Woodard, Swain, 34-1

3 – Akeela Cunningham, Polk Co., 30-3

17 -Chloe Cooper, Cherokee, 24-5

28 – Ava Walkingstick, Cherokee, 20-1

34 – Jennifer Escabar, Cherokee, 18-1

Discus Throw

1 – Lily Trout, Hayesville, 104-11

2 – Charley Seagle, Franklin, 98-10

3 – Callie Capps, Mountain Heritage, 97-2

17 – Chloe Cooper, Cherokee, 59-2

19 – Ava Walkingstick, Cherokee, 56-2

20 – Annie Tramper, Cherokee, 55-10

34 – Jennifer Escabar, Cherokee, 43-7

4x800M Relay

1 – A.C. Reynolds 10:49.63

2 – Owen 10:54.83

3 – Hayesville 10:57.61

100M Hurdles

1 – Maddy Barrett, Avery Co., 15.65

2 – Melani Linton, Swain, 16.93

3 – Talley Kinsland, Franklin, 17.32

13 – Roxi Bark, Cherokee, 22.72

100M Dash

1 – Jaylee Monteith, A.C. Reynolds, 12.73

2 – Stella Chudomel, A.C. Reynolds, 12.96

3 – Ashley Currie, Owen, 13.07

29 – Roxi Bark, Cherokee, 15.80

33 – Brianna Reynolds, Cherokee, 17.43

4x200M Relay

1 – A.C. Reynolds 1:47.81

2 – Avery Co. 1:47.94

3 – Swain 1:54.84

1600M Run

1 – Sydney Greenstone, Hayesville, 5:50.64

2 – Karsyn Huskey, Polk Co., 5:57.24

3 – Breanna Pendergrass, Franklin, 6:09.71

4x100M Relay

1 – Avery Co. 52.82

2 – Franklin 54.18

3 – Andrews 54.90

400M Dash

1 – Renn Herdklotz, Avery Co., 1:01.21

2 – Ava Shook, Hayesville, 1:03.99

3 – Ava Grant, Owen, 1:05.11

300M Hurdles

1 – Maddy Barrett, Avery Co., 45.00

2 – Melani Linton, Swain, 49.70

3 – Narayana Haukka, A.C. Reynolds, 52.02

15 – Roxi Bark, Cherokee, 1:05.10

800M Run

1 – Annie Lewis, Swain, 2:22.20

2 – Arizona Blankenship, Swain, 2:23.86

3 – Nevaeh Perkins, Owen, 2:26.96

200M Dash

1 – Jaylee Monteith, A.C. Reynolds, 26.78

2 – Ashley Currie, Owen, 26.96

3 – Letsi Burgos, Cherokee, 27.28

31 – Brianna Reynolds, Cherokee, 37.50

3200M Run

1 – Sydney Greenstone, Hayesville, 13:05.47

2 – Raelynn Wood, Hayesville, 14:04.26

3 – Julia Lang, A.C. Reynolds, 14:15.69

4x400M Relay

1 – Avery Co. 4:16.08

2 – Swain 4:23.65

3 – A.C. Reynolds 4:25.71