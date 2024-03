TRACK & FIELD: CHS competes in WNC Kickoff Invitational

One Feather Staff Report

CULLOWHEE, N.C. – The Cherokee High School (CHS) varsity track and field teams competed in the WNC Kickoff Invitational at the Western Carolina University track on the afternoon of Thursday, March 7. A total of 13 men’s teams and 11 women’s teams competed with Franklin High School winning both team events.

Cherokee’s Aizen Bell took first place in the men’s 110M hurdles with a time of 16.30.

Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event plus all CHS finishers:

Men’s Events

Team Scores

1 – Franklin 183

2 – Swain Co. 119.5

3 – West Henderson 92.5

4 – Hayesville 62

5 – Tuscola 58

6 – Robbinsville 49

7 – Pisgah 42

8 – North Buncombe 33

9 – Cherokee 31

10 – Clyde A. Erwin 16

11 – Smoky Mountain 6

12 – Hiwassee Dam 5

13 – Tri-County Early College 4

100M Dash

1 – Elijah Cochran, Franklin, 11.05

2 – Cuttler Adams, Robbinsville, 11.24

3 – Josiah Glaspie, Swain, 11.45

11 – Levi Winter, Cherokee, 12.11

19 – Jonathan Saylor, Cherokee, 12.52

30 – Tayvin Bark, Cherokee, 13.16

200M Dash

1 – Cuttler Adams, Robbinsville, 23.24

2 – Josiah Glaspie, Swain, 23.26

3 – Kyngston Denson, N. Buncombe, 24.12

12 – Levi Winter, Cherokee, 24.99

13 – Jonathan Saylor, Cherokee, 25.38

26 – Reggie Hyatt, Cherokee, 28.23

400M Dash

1 – Justin Rodriguez, Franklin, 50.92

2 – Will Robinson, W. Henderson, 52.62

3 – Brandon Jordan, Tuscola, 53.86

22 – Will Ellwood, Cherokee, 1:03.52

26 – Russell McKay, Cherokee, 1:08.15

29 – Isaiah Ledford, Cherokee, 1:15.60

800M Run

1 – Logan Russo, Franklin, 1:59.60

2 – Matheson Post, Franklin, 2:02.10

3 – Kane Jones, Swain, 2:03.28

10 – Aizen Bell, Cherokee, 2:09.72

11 – Ogana Swimmer, Cherokee, 2:09.76

39 – Isiah Ledford, Cherokee, 3:15.68

1600M Run

1 – Logan Russo, Franklin, 4:34.07

2 – Barrett Stork, Franklin, 4:35.12

3 – Carl Baird, Swain, 4:36.64

11 – Aizen Bell, Cherokee, 5:00.29

3200M Run

1 – Noah Clancy, Tuscola, 10:26.19

2 – Carl Baird, Swain, 10?42.95

3 – Daniel Slayback, Pisgah, 10:52.24

110M Hurdles

1 – Levi Winter, Cherokee, 16.30

2 – Tyson Sem, W. Henderson, 17.25

3 – Braylen Dezarn, Franklin, 17.42

300M Hurdles

1 – Braylen Dezarn, Franklin, 42.96

2 – Jacob Jones, Hayesville, 43.58

3 – Ben Frazier, Pisgah, 44.38

4 – Levi Winter, Cherokee, 44.75

4x100M Relay

1 – West Henderson 45.50

2 – Hayesville 45.68

3 – Pisgah 45.72

13 – Cherokee 53.36

4x200M Relay

1 – West Henderson 1:33.17

2 – Franklin 1:33.62

3 – Swain 1:33.63

11 – Cherokee 1:45.05

4x400M Relay

1 – Franklin 3:29.00

2 – West Henderson 3:32.09

3 – Swain 3:36.51

4x800M Relay

1 – Swain 8:37.60

2 – Tuscola 8:54.12

3 – Hayesville 9:13.91

High Jump

1 – Elijah Cochran, Franklin, 5-10

2 – Lawton Hodges, N. Buncbome, 5-10

3 – Jacob Morales, Franklin, 5-08

4 – Aizen Bell, Cherokee, 5-08

15 – Ogana Swimmer, Cherokee, 5-04

Long Jump

1 – Elijah Cochran, Franklin, 20-06

2 – Cuttler Adams, Robbinsville, 20-04.75

3 – Josh Collins, Swain, 18-07.50

Triple Jump

1 – Cuttler Adams, Robbinsville, 40-00.50

2 – Aiden Holmes, W. Henderson, 39-11.70

3 – Cooper Adams, Robbinsville, 39-09

Pole Vault

1 – Aaron Jennings, Franklin, 13-00

2 – Owen Craig, Swain, 12-06

3 – Adam Rogers, Franklin, 12-06

Discus Throw

1 – Nse Uffort, Swain, 173-11

2 – Luke Smith, Cherokee, 124-08

3 – Andrew Scaggs, Swain, 122-10

20 – Zaynon Taylor, Cherokee, 92-00

Shot Put

1 – Nse Uffort, Swain, 56-01.50

2 – Tayhlor McClure, Hayesville, 45-09

3 – Preston Wright, Pisgah, 42-00

6 – Luke Smith, Cherokee, 39-10

21 – Zaynon Taylor, Cherokee, 33-06

37 – Johnny Long, Cherokee, 30-01

Women’s Events

Team Scores

1 – Franklin 209

2 – Swain Co. 105.5

3 – North Buncombe 81.5

4 – West Henderson 74

5 – Hayesville 71

5 – Pisgah 71

7 – Tuscola 51

8 – Clyde A. Erwin 11

9 – Smoky Mountain 10

10 – Robbinsville 9

11 – Cherokee 6

100M Dash

1 – Laura Covarrubias, Franklin, 12.62

2 – Hope Smith, Franklin, 12.71

3 – Jasmine Banks, W. Henderson, 13.05

26 – Brianna Reynolds, Cherokee, 17.99

200M Dash

1 – Laura Covarrubias, Franklin, 25.94

2 – Hope Smith, Franklin, 26.12

3 – Letsi Burgos, Cherokee, 26.54

25 – Brianna Reynolds, Cherokee, 37.75

400M Dash

1 – Annie Lewis, Swain, 1:02.11

2 – Rylee Cassada, Franklin, 1:02.83

3 – Ava Shook, Hayesville, 1:03.89

800M Run

1 – Sophia Banks, N. Buncombe, 2:23.13

2 – Katie Johnson, N. Buncombe, 2:26.61

3 – Amy Mendoza Lopez, Franklin, 2:29.59

1600M Run

1 – Katie Johnson, N. Buncombe, 5:17.09

2 – Eden Barnwell, N. Buncombe, 5:24.27

3 – Angelina Lomelli, Swain, 5:27.55

3200M Run

1 – Arizona Blankenship, Swain, 11:02.81

2 – Breanna Budzinski, W. Henderson, 11:37.05

3 – Angelina Lomelli, Swain, 12:03.45

100M Hurdles

1 – Melani Linton, Swain, 16.88

2 – Addison Coker, Franklin, 17.57

3 – Olivia Powell, Pisgah, 17.92

10 – Roxi Bark, Cherokee, 22.94

11 – Sara Toineeta, Cherokee, 22.97

300M Hurdles

1 – Melani Linton, Swain, 48.37

2 – Olivia Powell, Pisgah, 52.62

3 – Katie Smith, Tuscola, 53.80

12 – Roxi Bark, Cherokee, 1:04.02

4x100M Relay

1 – Franklin 49.73

2 – Pisgah 52.82

3 – West Henderson 53.02

4x200M Relay

1 – Franklin 1:52.90

2 – West Henderson 1:55.80

3 – Tuscola 1:58.12

4x400M Relay

1 – North Buncombe 3:57.89

2 – Swain 4:23.02

3 – Franklin 4:28.24

4x800M Relay

1 – Swain 9:45.38

2 – Hayesville 11:17.53

3 – Franklin 11:55.93

High Jump

1 – Ella Matheson, Hayesville, 4-10

2 – Isabella Shope, Franklin, 4-08

2 – Talley Kinsland, Franklin, 4-08

Long Jump

1 – Laura Covarrubias, Franklin, 17-02.50

2 – Addison Coker, Franklin, 15-05.50

3 – Aubrey Haley, Franklin, 15-00.75

16 – Sara Toineeta, Cherokee, 10-00.75

Triple Jump

1 – Addison Coker, Franklin, 34-05.75

2 – Ella Matheson, Hayesville, 33-05.25

3 – Ryan Ellis, Swain, 31-00.25

Pole Vault

1 – Boston Stringer, Franklin, 10-06

2 – Maya Flynn, N. Buncombe, 10-00

3 – Sarah Gorgas, W. Henderson, 9-00

Discus Throw

1 – Bailey Barrett, N. Buncombe, 114-09

2 – Lily Trout, Hayesville, 101-08

3 – Claire Ballard, Franklin, 101-02

28 – Chloe Cooper, Cherokee, 60-06

29 – Ava Walkingstick, Cherokee, 60-00

33 – Annie Tramper, Cherokee, 56-06

51 – Jennifer Escabar, Cherokee, 39-11

Shot Put

1 – Charlie Seagle, Franklin, 37-10

2 – Sam Morgan, Pisgah, 34-07

3 – Mikaela Hyatt, Tuscola, 31-08

24 – Chloe Cooper, Cherokee, 22-08.50

37 – Ava Walkingstick, Cherokee, 19-09

47 – Jennifer Escabar, Cherokee, 16-08