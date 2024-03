MIDDLE SCHOOL TRACK & FIELD: Cherokee hosts three-school meet

One Feather Staff Report

CHEROKEE, N.C. – Cherokee Middle School (CMS) hosted Robbinsville Middle School and Swain Co. Middle School in a three-school meet on the afternoon of Monday, March 4. The CMS Lady Braves won the team event with 90 points followed by Swain with 85 and Robbinsville 29. Robbinsville won the boys team event with 93 points followed by Swain 78 and Cherokee 43.

Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event plus all CMS finishers:

Boys Events

100M Dash

1 – Cameron Allison, Robbinsville, 11.52

2 – Elijah Lambert, Robbinsville, 12.67

3 – Kimo Sokol, Cherokee, 12.73

8 – Mack Burgess, Cherokee, 14.30

9 – Marek Brown, Cherokee, 14.40

12 – William Welch, Cherokee, 14.81

200M Dash

1 – Cameron Allison, Robbinsville, 23.57

2 – Colton McCoy, Robbinsville, 23.82

3 – Blake Lambert, Swain, 27.17

5 – Hunter McMillan, Cherokee, 28.75

7 – Marek Brown, Cherokee, 29.92

11 – Drayzin Beheler, Cherokee, 35.56

400M Dash

1 – Blake Lambert, Swain, 58.86

2 – Elijah Kirkland, Robbinsville, 59.32

3 – Ayden Kirkland, Swain, 1:00.41

4 – Odie Owle, Cherokee, 1:09.21

9 – Lucas Myers, Cherokee, 1:19.60

800M Run

1 – Xamuel Wachacha, Robbinsville, 2:14.08

2 – Benjamin Koeller, Robbinsville, 2:18.59

3 – James Loftis, Swain, 2:22.14

4 – Carter Stephens, Cherokee, 2:37.37

7 – Kingzlli Beheler, Cherokee, 2:50.81

17 – Jeshua Lossiah, Cherokee, 3:21.70

1600M Run

1 – Xamuel Wachacha, Robbinsville, 4:55.63

2 – James Loftis, Swain, 4:57.37

3 – Kingzlii Beheler, Cherokee, 6:07.25

6 – Jeshua Lossiah, Cherokee, 6:24.79

100M Hurdles

1 – Elijah Lambert, Robbinsville, 18.41

2 – Austin Angelo, Robbinsville, 20.94

3 – Ayden Conley, Robbinsville, 21.83

5 – Jess Walkingstick, Cherokee, 22.47

4x100M Relay

1 – Robbinsville 50.58

2 – Cherokee 54.18

4x200M Relay

1 – Cherokee 1:57.29

2 – Swain 1:57.32

3 – Robbinsville 2:13.17

4x400M Relay

1 – Swain 4:21.79

2 – Robbinsville 4:36.43

3 – Robbinsville 5:46.42

4x800M Relay

1 – Swain A 10:20.48

2 – Swain B 11:37.84

High Jump

1 – Mack Burgess, Cherokee, 5-00

2 – Kimo Sokol, Cherokee, 4-06

3 – Cade Sweet, Swain, 4-04

5 – Nashoba Tushka, Cherokee, 4-04

7 – Jeron Martens, Cherokee, 4-04

Long Jump

1 – Cameron Allison, Robbinsville, 19-03.50

2 – Colton Shuler, Swain, 16-04.00

3 – Kimo Sokol, Cherokee, 14-10.50

4 – Nashoba Tuskha, Cherokee, 13-03.00

5 – Mack Burgess, Cherokee, 12-11.00

Triple Jump

1 – Colton McCoy, Robbinsville, 37-07.25

2 – Ayden Kirkland, Swain, 33-07.50

3 – Blake Lambert, Swain, 29-10.50

5 – Hunter McMillan, Cherokee, 27-00.50

Discus Throw

1 – Colton Shuler, Swain, 116-07.00

2 – Bentley Coday, Swain, 83-07.00

3 – Elijah Kirkland, Robbinsville, 81-10.00

4 – Jess Walkingstick, Cherokee, 78-10.00

6 – Sunny Foalima, Cherokee, 74-02.00

7 – Tai Foalima, Cherokee, 60-10.00

Shot Put

1 – Elijah Kirkland, Robbinsville, 37-01.50

2 – Corbin Wade, Swain, 34-11.00

3 – Colton Shuler, Swain, 34-03.50

7 – Theron Parker, Cherokee, 29-03.00

8 – Sunny Foalima, Cherokee, 29-01.00

9 – Joe Perry Saunooke, Cherokee, 28-04.00

Girls Events

100M Dash

1 – Chloe Adams, Robbinsville, 13.52

2 – Kazandra Cooper, Swain, 13.98

3 – Cara Aldridge, Swain, 14.32

4 – Lilly Lossiah, Cherokee, 14.49

6 – Taytem Saunooke, Cherokee, 15.72

7 – Makeena Armachain, Cherokee, 15.73

9 – Piper Owen, Cherokee, 19.03

200M Dash

1 – Chloe Adams, Robbinsville, 27.82

2 – Kazandra Cooper, Swain, 30.72

3 – Cambry Stamper, Cherokee, 30.78

8 – Emma Milholen, Cherokee, 35.41

10 – Amelia Holiday, Cherokee, 37.28

400M Dash

1 – Kazandra Cooper, Swain, 1:06.71

2 – Kiara Sneed, Cherokee, 1:10.02

3 – Cambry Stamper, Cherokee, 1:11.91

6 – Aiyana Evans, Cherokee, 1:22.90

8 – Laylauna Allison, Cherokee, 1:35.24

800M Run

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 2:37.71

2 – Maya Lossiah, Cherokee, 2:52.94

3 – Morgan Hernandez, Cherokee, 2:59.74

6 – Kyla Keel-Aguilera, Cherokee, 3:06.22

7 – Ko’dee Wolfe, Cherokee, 3:09.16

9 – Janessa Owl, Cherokee, 3:14.11

11 – Viola Williams, Cherokee, 3:19.43

12 – Savannah Hornbuckle, Cherokee, 3:21.84

13 – Khrystyna Armachain, Cherokee, 3:23.31

14 – Phoebe Littlejohn, Cherokee, 3:23.96

15 – Aurora Crowe, Cherokee, 3:38.40

17 – Ahniah Wildcat, Cherokee, 3:50.95

18 – Abelia Mahan-Flores, Cherokee, 4:15.34

1600M Run

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 5:55.80

2 – Maya Lossiah, Cherokee, 6:21.48

3 – Morgan Hernandez, Cherokee, 6:40.37

4 – Ko’dee Wolfe, Cherokee, 6:43.06

7 – Aiyana Evans, Cherokee, 7:21.70

8 – Uliahna Beheler, Cherokee, 7:24.94

9 – Story Martens, Cherokee, 7:45.72

11 – Emma Milholen, Cherokee, 9:02.37

100M Hurdles

1 – Gracie Deck, Swain, 21.39

2 – Eloise Frady, Cherokee, 21.45

3 – Alaya Fuller, Swain, 22.10

4x100M Relay

1 – Robbinsville 1:00.57

2 – Cherokee 1:07.11

4x200M Relay

1 – Cherokee A 2:00.19

2 – Cherokee B 2:09.40

3 – Swain 2:16.43

4x400M Relay

1 – Swain 5:00.32

2 – Cherokee 5:08.90

4x800M Relay

1 – Cherokee 11:12.17

2 – Swain 11:59.92

High Jump

1 – Maddie Izquiurdo, Swain, 4-00

Long Jump

1 – Chloe Adams, Robbinsville, 15-06.50

2 – Cara Aldridge, Swain, 14-04.00

3 – Gracie Deck, Swain, 12-06.50

5 – Nyra Reed, Cherokee, 11-07.00

6 – Kiara Sneed, Cherokee, 11-06.50

7 – Kennedy Moore, Cherokee, 10-07.00

Triple Jump

1 – Cara Aldridge, Swain, 28-06.50

2 – Taytem Saunooke, Cherokee, 27-08.50

3 – Nazari Bell, Cherokee, 26-00.50

4 – Kennedy Moore, Cherokee, 25-02.75

Discus Throw

1 – Lily Millsaps, Swain, 78-04.00

2 – Khloe Cucumber, Cherokee, 70-10.00

3 – Briann Teesateskie, Cherokee, 70-09.00

5 – Kiarra Caley, Cherokee, 60-02.00

9 – Roxy Solis, Cherokee, 43-06.00

10 – Kayah Cucumber, Cherokee, 41-02.00

11 – Aliyah Watty, Cherokee, 39-06.00

Shot Put

1 – Eleanor Smith, Cherokee, 26-02.50

2 – Brylee Shuler, Swain, 25-08. 00

3 – Jayla Pheasant, Cherokee, 23-10.00

5 – Briann Teesateskie, Cherokee, 22-09.00