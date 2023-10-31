Cherokee Middle School 1st Quarter Honor Rolls

8th Grade
Principal’s Honor Roll: Jessica Arsana, Kahya Cucumber, Khloe Cucumber, Zoe De Los Reyes, Jean Layno, Lilly Lossiah, Kahmera Pheasant, Wakinyan Raines, James Smith Jr, Levi Tramper
Alpha Honor Roll: Kim Crowe, Makenzie Sequoyah
Beta Honor Roll: Alex Antone, Ander Antone, Zai Blythe, Lilly Bradley, Marek Brown, Mack Burgess, Kiarra Caley, Mason Crowe, Gabby George, John Gloyne, Morgan Hernandez, Eva Hill, William Hoyle, Olivia Huskey, Felix Lossiah, Julissa Martin, Jae McMillan, Cameron Oocumma, Darian Oocumma, Derick Owle, Jayla Pheasant, David Reed, Preston Roach, Dezmond Shelton, Kiara Sneed, Kimo Sokol, Roxy Solis, Jayanna Thompson, Aliyah Watty, Armani Watty, Cain Welch, Zeke Welch, William Welch
7th Grade
Principal’s Honor Roll: Kellin Blankenship, Kalia Reed
Alpha Honor Roll: Jaylee Arch, Jeron Martens, Kennedy Moore, Hailey Winchester
Beta Honor Roll: Jaymsey Armachain, Gabriel Arneach, LoLo Bell, Blaze Crowe, Jordin Eaglestar, Georjia Girty, Kodesgi Jackson, Colin Lossie, Ava Murphy Walkingstick, Mathias Palomo, Andyn Pheasant, Kirk Reed, Nyra Reed, Blake Sequoyah, Cambry Stamper, Joslynn Thompson, Julius Walkingstick, Marissa Wilson, Devyn Wittman
6th Grade
Principal’s Honor Roll: Kirsten Anderson, Makai Hernandez, Amelia Holiday, Gabriel Read, Lily Robertson
Alpha Honor Roll: Laylauna Allison, Nahnie George, Kody Gloyne, A-ge-yv Jenkins, Curren McCoy, Odie Owle, Aryahnie Pheasant, Adrian Santos, Adalynn Taylor, Sophia Tremko
Beta Honor Roll: Rhema Anders, Brannon Arch, Tybee Back, Uriah Ben, Samuel Browning, Jallen Calhoun, Carter Cash, Aurora Crowe, Xavion Davis, Michael Driver, Tai Folima, Leland Goforth, Cayden Grimes, Nikolas Holder, Deagan Hornbuckle, Kenleigh Hornbuckle, Rylan Jenkins, Kealan Jumper, Jolden Kalonaheskie, James Ledford, Carolyn Lillard, Jeshua Lossiah, Abelia Mahan-Flores, Hunter McMillan, Azurea Miles, Emma Milholen, Kaelyn Montelongo, Piper Owen, Sara Reed, Sean Schultz, Zoey Swimmer, Channing Toineeta, Jaxon Wade, Ahniah Wildcatt