New enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians (April 1 to Sept. 30, 2023)

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between April 1 – Sept. 30, 2023, who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a per capita distribution of distributable net gaming revenue for the period of April 1 – Sept. 30, 2023. This list is being published according to Cherokee Code Section 16C-4.
Maya Jade Acosta
Evangeline Elena Aguilera
Tanner Heath Arkansas
Stella Alexandra Ayers
Averlee McKenna Ball
Ace Theodore Barber
Adriana Elizabeth Batres
Baby Boy Bernheisel
Peony Alitami Bird
Benjamin Travis Bradley
Finnley Lucas Bradley-Watty
A-De-La Brady
Atreyu Killien Brandt
Bryce Kai Brandt
Vickie-Ann Kail Brandt
Casey Eugene Bryson
Julian Eugene Bushyhead
Callen George Cavins
Eliza Rose Chavez
Elijah Joseph Chavez-Wolfe
Ryquez Antwan Clark
Rush Robert Cole
Bradley James Conner
Rosie Elaine Cornelius
Tasha Renee Cox
Nova Rayne Crabtree
Ava Jeanette Crowe
Della Rae Crowe
Jalen Trae Crowe
Kaspian Nathaniel Crowe
Kratos Tulugaq Crowe
Ridley Rhaen Crowe
Kaleyla Ani Crowe-Darguzas
Ivey E-Tsi-Li Crowe-Garcia
Mia Florencia Cruz Gonzalez
Roman Hunter Cruz
Reyna Andrea Cruz-Gonzalez
David Dean DeBlouw
John Jacob Denzer, IV
Scarlett AnnMarie Edwards
April Christine Escalante
Hazel Emilia Esquivel-Randall
Bradley Lee Flancher
Emrys Niyah Fowler
Ophelia Mae Frady
Dominic Tre French
Za’Kaii Acynn French
Thea Elizabeth Fuller
Danna Doveya Gaytan Crowe
James Gene Gibson
Ozilline Adeyo Gloyne
Samuel Wicklund Goold
Lorenzo Antonio Gutierrez, Jr.
Haizel Ramona Haddock
Dakota June Halliburton
William Robert Halliburton
Riley Archer Nokose Harjo
Raelynn Jevan Holland
Simon William Hyatt
Amari-Pierce Luther Queen Jackson
Kapree Glenn Jackson
Rage Alexander Jett
Dahlia Ayeli Johnson
Sarah Louise Larch
Raylan Gene Ledford
Weseli Omi-Sage Ledford
Cody Alexander Legg
David Owen LeMaster
Harrison Yona Livengood
Lavayah Elise Kina Lossiah
Henry Wa-Ya Ma-Ga-Yi
Ameenah Zaylee Maney
Kaden Drew Mathis
Sage Taylor Mathis
Irie LJ Mitchell
X’Zaevion Rahmil Mitchell
Julia Mae Owle
Cash Daniel Padron
Averee Leigh Parker
Theron Wesley Parker, Jr.
William Wesley Parker
Sara Kate Parsons
Stella Ruth Parsons
Daveigh Elizabeth Payne
Javian Fidel Perez-Owle
Malanie Amara Kai Pete
Kalayah Tse-Di Pheasant
Sariyah Patience A-Ni-Da-Wi Pheasant
Daxton Thomas Powell
Lela Anona Presley
Amaya Leilani Rattler
Dakota Storm Rattler
Peiten Kamille Reed
Mazeleigh Yvonne Reed-Cervantes
Zoe Lux Riet-Kerk
Reynaldo Simitrio Rios
Motley Ray Thomas Ritter
Kaidence Amaya Roach
Ashtyn Kawaya Robertson
Delilah Elaine Saine
Josie Roslyn Sedler
Seirra May Sedler
Ariyah Leigh Violet Sherman
Scarlett Ember Rose Sherman
Maggie Olivia Marie Sherrick
Bray Jack Smith
Tsahlohi Tiger Smith
Vada James Smith
William Trevor Smoker Beckman
Bryceton Ray Swayney
Lainey Jo Taylor
Landen Brooks Taylor
Zephyr Luna Taylor
Laney Caroline Teesatuskie
Myles Paul Thomas
Endless Jolene Thompson
Austin Thompson-Brimmer
Nahla Julibea Rose Thornley
Klayten Trace Wachacha
Willow Wachacha
Audree Macie Ann Waldroup
Carson Dre Walkingstick
Ayosgi William Watty
Lennox Kairo Welch
Scout Ophelia West
Killian Kyrie West-Voss
Alice Katherine Wheatley
Azya Dalilah Shadae Lordes Wildcatt
Kaydence Emir Wildcatt
Ayr U-Gi-Da-Tli Wolfe