New enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians (April 1 to Sept. 30, 2023)

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between April 1 – Sept. 30, 2023, who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a per capita distribution of distributable net gaming revenue for the period of April 1 – Sept. 30, 2023. This list is being published according to Cherokee Code Section 16C-4.

Maya Jade Acosta

Evangeline Elena Aguilera

Tanner Heath Arkansas

Stella Alexandra Ayers

Averlee McKenna Ball

Ace Theodore Barber

Adriana Elizabeth Batres

Baby Boy Bernheisel

Peony Alitami Bird

Benjamin Travis Bradley

Finnley Lucas Bradley-Watty

A-De-La Brady

Atreyu Killien Brandt

Bryce Kai Brandt

Vickie-Ann Kail Brandt

Casey Eugene Bryson

Julian Eugene Bushyhead

Callen George Cavins

Eliza Rose Chavez

Elijah Joseph Chavez-Wolfe

Ryquez Antwan Clark

Rush Robert Cole

Bradley James Conner

Rosie Elaine Cornelius

Tasha Renee Cox

Nova Rayne Crabtree

Ava Jeanette Crowe

Della Rae Crowe

Jalen Trae Crowe

Kaspian Nathaniel Crowe

Kratos Tulugaq Crowe

Ridley Rhaen Crowe

Kaleyla Ani Crowe-Darguzas

Ivey E-Tsi-Li Crowe-Garcia

Mia Florencia Cruz Gonzalez

Roman Hunter Cruz

Reyna Andrea Cruz-Gonzalez

David Dean DeBlouw

John Jacob Denzer, IV

Scarlett AnnMarie Edwards

April Christine Escalante

Hazel Emilia Esquivel-Randall

Bradley Lee Flancher

Emrys Niyah Fowler

Ophelia Mae Frady

Dominic Tre French

Za’Kaii Acynn French

Thea Elizabeth Fuller

Danna Doveya Gaytan Crowe

James Gene Gibson

Ozilline Adeyo Gloyne

Samuel Wicklund Goold

Lorenzo Antonio Gutierrez, Jr.

Haizel Ramona Haddock

Dakota June Halliburton

William Robert Halliburton

Riley Archer Nokose Harjo

Raelynn Jevan Holland

Simon William Hyatt

Amari-Pierce Luther Queen Jackson

Kapree Glenn Jackson

Rage Alexander Jett

Dahlia Ayeli Johnson

Sarah Louise Larch

Raylan Gene Ledford

Weseli Omi-Sage Ledford

Cody Alexander Legg

David Owen LeMaster

Harrison Yona Livengood

Lavayah Elise Kina Lossiah

Henry Wa-Ya Ma-Ga-Yi

Ameenah Zaylee Maney

Kaden Drew Mathis

Sage Taylor Mathis

Irie LJ Mitchell

X’Zaevion Rahmil Mitchell

Julia Mae Owle

Cash Daniel Padron

Averee Leigh Parker

Theron Wesley Parker, Jr.

William Wesley Parker

Sara Kate Parsons

Stella Ruth Parsons

Daveigh Elizabeth Payne

Javian Fidel Perez-Owle

Malanie Amara Kai Pete

Kalayah Tse-Di Pheasant

Sariyah Patience A-Ni-Da-Wi Pheasant

Daxton Thomas Powell

Lela Anona Presley

Amaya Leilani Rattler

Dakota Storm Rattler

Peiten Kamille Reed

Mazeleigh Yvonne Reed-Cervantes

Zoe Lux Riet-Kerk

Reynaldo Simitrio Rios

Motley Ray Thomas Ritter

Kaidence Amaya Roach

Ashtyn Kawaya Robertson

Delilah Elaine Saine

Josie Roslyn Sedler

Seirra May Sedler

Ariyah Leigh Violet Sherman

Scarlett Ember Rose Sherman

Maggie Olivia Marie Sherrick

Bray Jack Smith

Tsahlohi Tiger Smith

Vada James Smith

William Trevor Smoker Beckman

Bryceton Ray Swayney

Lainey Jo Taylor

Landen Brooks Taylor

Zephyr Luna Taylor

Laney Caroline Teesatuskie

Myles Paul Thomas

Endless Jolene Thompson

Austin Thompson-Brimmer

Nahla Julibea Rose Thornley

Klayten Trace Wachacha

Willow Wachacha

Audree Macie Ann Waldroup

Carson Dre Walkingstick

Ayosgi William Watty

Lennox Kairo Welch

Scout Ophelia West

Killian Kyrie West-Voss

Alice Katherine Wheatley

Azya Dalilah Shadae Lordes Wildcatt

Kaydence Emir Wildcatt

Ayr U-Gi-Da-Tli Wolfe