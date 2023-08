CROSS COUNTRY: Cherokee competes in Hayesville High Meet

One Feather Staff Report

Following are results, per nc.milesplit, of a meet hosted by Hayesville High School in Hayesville, N.C. on Wednesday, Aug. 23. The top seven finishers in each race are shown as well as all Cherokee High School and Cherokee Middle School finishers.

High School Girls

1 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 21:02.8

2 – Livia Crowe, Cherokee, 21:48.7

3 – Sydney Greenstone, Hayesville, 22:32.4

4 – Raelynn Wood, Hayesville, 23:04.8

5 – Rachel Carver, Carolina Mountain XC, 23:28.5

6 – Corinne Cotton, Murphy, 24:02.8

7 – Claire Worely, Highlands, 24:08.0

10 – Yvonne Saunooke, Cherokee, 26:44.8

16 – Deanna Long, Cherokee, 33:06.5

20 – Adi Cooper, Cherokee, 36:10.1

Team Scores

1 – Hayesville 27

2 – Cherokee 28

High School Boys

1 – O’Malley Salinas, Andrews, 16:26.9

2 – Ethan Russell, Hiwassee Dam, 16:51.4

3 – Ogana Swimmer, Cherokee, 18:34.8

4 – Aizen Bell, Cherokee, 18:55.3

5 – Noah Carter, Hayesville, 19:26.1

6 – Cannon Brewer, Hayesville, 19:39.9

7 – Caleb Hina, Carolina Mountain XC, 19:53.7

20 – Levi Oocumma, Cherokee, 24:28.5

21 – Brandon Blankenship, Cherokee, 24:56.1

32 – Isaiah Ledford, Cherokee, 28:31.2

Team Scores

1 – Hayesville 25

2 – Cherokee 51

3 – Murphy 54

Middle School Girls

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 13:14.8

2 – Lolo Bell, Cherokee, 14:25.4

3 – Makenna Moss, Hayesville, 14:48.1

4 – Lilly Lossiah, Cherokee, 15:14.2

5 – Cambry Stamper, Cherokee, 15:30.5

6 – Marlo Joyce, Hayesville, 15:37.1

7 – Nyra Reed, Cherokee, 15:42.8

20 – Kiara Sneed, Cherokee, 17:17.6

21 – Aiyana Evans, Cherokee, 17:26.8

26 – Kennedy Moore, Cherokee, 18:10.7

34 – Kyla Keel-Aguilera, Cherokee, 19:20.9

Team Scores

1 – Cherokee 19

2 – Swain Co. 66

3 – Hayesville 71

4 – Murphy 88

5 – Robbinsville 137

6 – Mountain Discovery Charter 149

Middle School Boys

1 – Xamuel Wachacha, Robbinsville 11:23.5

2 – James Loftis, Swain Co., 11 :41.4

3 – Elliot Salinas, Andrews, 12 :00.9

4 – Maverick Hawley, Hiwassee Dam/Ranger, 12:18.0

5 – Levi Clark, Andrews, 12:24.3

6 – Oscar Page, Hiwassee Dam/Ranger, 12:44.1

7 – Micah Moss, Hayesville, 12:45.7

12 – Carter Stephens, Cherokee, 13:39.4

18 – Jeron Martens, Cherokee, 13:53.7

19 – Odie Owle, Cherokee, 13:59.7

44 – William Welch, Cherokee, 18:02.8

47 – Jess Walkingstick, Cherokee, 18:31.7

50 – Gabriel Arneach, Cherokee, 18:48.6

53 – Greyson Panther, Cherokee, 19:11.8

60 – Makai Hernandez, Cherokee, 20:56.7

62 – Felix Lossiah, Cherokee, 21:17.4

Team Scores

1 – Hayesville 60

2 – Andrews 65

3 – Swain Co. 73

4 – Hiwassee Dam/Ranger 83

5 – Murphy 108

6 – Cherokee 120

7 – Mountain Discovery Charter 169