Cherokee High School Honor Roll – 4th Quarter

9th Grade
Principal’s Honor Roll: Logan Biddix, Elora Fuson, Jayvin George, Dailin Panther, Gabriella Smith, Keith Smith, Cecily Swimmer
Alpha Honor Roll: Krenston Armachain, Javan Garcia, Oscar Guillien-Swayney, Shawnee Kirkland, Isaiah Ledford
Beta Honor Roll: Marleigh Aguilera, Francesca Armachain, Tayvin Bark-Cruz, Brihana Burgos Delgado, Traelin Carey, Talan Crowe, Gabriel Dial, Tsa-Li Dv-Di-S-Di, Kieaira Ensley, Samuel Hernandez, Conner Junaluska, Mychaela Lambert, Josilyn Ledford, Trinity Martinez, Kayla Morgan, Lexcy Ortiz, Jaime Panther, Ayden Queen, Chaske’ Raines, Alicia Salas, Jadence Saunooke, Jonathan Saylor, Nia Sequoyah, Matix Stamper, Johnathon Thompson
10th Grade
Principal’s Honor Roll: Kendra Arch, Paytyn Barker, Lillian Blythe-Ramos, Denise Clemons, Noqwisi Crowe, Jade Cruz, Alexis Davis, Brett Elders, Tyce Hogner, Cameron Jackson, Julia Layno, Amiya Lequire, Amila Lossie, Kyla Moore, Nevayah Panther, Joseph Porter, Sadie Rivera-Gomez, Thomas Sequoyah, Elijah Squirrel, Marilyn Swayney, Addi Taylor, Tyruss Thompson, Addyson Welch, William Welch
Alpha Honor Roll: Keaton Arch, Kennica Bradley, Werahre Codynah, Isabelle Fourkiller-Raby, Gideon Freeman, Matthew Garcia Wahnetah, Waushila Grant, Zackery Johnson, Aubree Lossiah Rice, Cheyton Medford
Beta Honor Roll: Dalton Burgess, Tazavian Byfield, Tricyus Calhoun, Sophie Cooper, Tyanna Ledford, Elijah Lineberry, Ayosta Lossie, Hannah Morgan, James Owle, Xavier Sanchez, Brandon Santiago, Kai Saunooke, Elliot Shell, Ella Sokol, Cameron Squirrell, Ariyanna-Ali Toineeta, Chanttin Tramper, Hailee Velazquez-Lossiah, Abbygail Wildcatt, Kaniah Wolfe, Haylie Woodard
11th Grade
Principal’s Honor Roll: Christian Alfaro, Roxi Bark, Emily Blankenship, Jayle Creson, Jenna Cruz, Jimya Driver, Taliyah Eaglestar, Madison Ledford, Laura Martinez, Evan Nations, Dayvian Pheasant, George Saunooke, Tahlaya Thompson, Coco Wells
Alpha Honor Roll: Kayd-Lynn Bradley, Ericka Brady, Julia Gonzalez, Mato Grant, Carys Holiday, Kaiden Lambert, Dalaina Mills, Kyleigh Sherman, Ann Toineeta, Hermione Ward, Bayley Wright
Beta Honor Roll: Creedon Arch, Adrian Armachain, Maribel Armachain, Aizen Bell, Leondes Garcia, Azucena Gomez, Brendan Lambert, Collin Ledford, Ezequiel Martinez, Carl McCoy, Ezra McGaha, Niyahi Mora, Victoria Palmer, Alitama Perkins, Samuel Postaok, Treyton Queen, Makenzie Rattler, Littlehawk Reed, Dyami Saunooke, Daulton Sneed, Dante Taylor, Gabriel Terrell, I Le Ye Ni Wolfe
12th Grade
Principal’s Honor Roll: Mahala Allison, Milli Bryson, Ethan Ciseros-Librado, Autumn Greene, Ariyonna Hill-Maney, Destyni Johnson, Brystyn Littlejohn, Mason Long, Calvin Lossiah, Jaelyn Lossiah, Alessandra Luna-Martinez, Alessandra Oocumma, Gabriel Palmer, Adam Palmer, Destiny Siweumptewa, Alexis Smith, Emma Taylor, Keeifer Taylor
Alpha Honor Roll: Chayme Cucumber, Kensen Davis, Anthony Lossiah, Zechariah Maney, Aida Martinez, Hayden McCoy, Connor Pheasant, Brixton Reed, Nessa Smith
Beta Honor Roll: Dominyk Arch, Katherine Armachain, Julius Bolden, Darrin Brown, Makala Davis, Tanin Esquivel, Tanis Esquivel, Jack Garcia-Wahnetah, William Hartbarger, Da’Quan Jumper, Jacklin Lossiah, Cristofer Mazariegos Rivera, Eli McCoy, Acacia Reed, Allyson Reed, Cavan Reed, Kaniah Reed, Keneil Saunooke, Chandler Shelton, Joseph Smart, Kaden Smith, Ellise Stamper, Jayden Tooni, Avlin Welch, Kamia Wiggins, Coby Willis, Aiden Wolfe