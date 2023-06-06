Cherokee Elementary School Honor Roll – 4th Nine Weeks Grading Period

3rd Grade
Prinicipal’s Honor Roll: Aleena Ledford, Anthony Blankenship, Axe Milholen, Braylon Squirell, Clarice Smith, Daaed Climbingbear-Esquivel, Dayla Luna-Martinez, Elias Teesateskie, Hailey Lambert, Hinlee Taylor, Jaden Shelton, Joselina Crowe-Wilnoty, Kedron Hyatt, Kyle Wahnetah, Leighton Bryson, Liam Maney, Marcella Wolfe, Miri Larch, Orion Skulski, Samuel Lomas, Taylah Ingram, Theodore Squirrel, Tokahey Grant, Tyran Parker, Warner Jones, Xander Long
A Honor Roll: Colt Miles, Leighton Myers
B Honor Roll: Achilles Thomas, Alavia Owle, Alex Rodriquez-Davis, Aliceiah Wolfe, Ami Bradley, Angelina Cabrera-Ortiz, Ann Watty, Ariyana Hornbuckle, Ataliana Calhoun, Aubree Reed, Brantley Brown, Camden Standingdeer, Dennis Littlejohn, Dine Lopez, Gia Crowe-Taylor, Hayleigh Bowman, Huxley Blythe, Isabela Crowe, Jacelyn Velazquez-Lossiha, Jacqueline Arch, Jonah Biddix, Kolin Griffin, Kylexandra Pheasant, Levi Winstead, Lula Ramirez-Sequoyah, Makayla Lien, Mali Smith, Mosiah Brady, Nevaeh Rhinehart, Quincy Watty, Riley Solis, Sylas Waldroup, Syler Ledford, Taleah Arch, Tegan “Kiowa” Johnson, Tucker Blankenship, Uwoduhi Biddix, Zaiden Bradley
Merit Honor Roll: Arralyn Brady, Cullen Bradley, Holden McCormick, Jaden Lambert, Kyra James, Leah Walkingstick, Taiquan Driver, Trinity Caley, Zoey Sutton
4th Grade
Principal’s Honor Roll: Amaya Rodriguez, Bristol Armachain, Bryson Beach, Caitlyn Bone, Connor Thompson, Ehko Lossiah, Ella Cline, Kaeson Reed, Kai Peone, Keniethea Wildcat, Leiland Rhinehart, Mya Wahnetah, Oakley Wolfe, Peyton Arch, William Howell, Xander Miles, Xavier Shelton
A Honor Roll: Max Arch
B Honor Roll: Amaya Eaglestar, Arian Queen, Arian Teesateskie, Cheyenne Taylor, Colton Owl-Wiggins, Daryan Smith, Drake Donlin, Evelyn Taylor, Izabela Crowe-Lossiah, Jayce West, Jayden Teesateskie, Kaylahni Williams, Keagan Tyalor, Kenton Welch, Khloe Sequoyah, Liam Cripps, Lindsey Reed, Mariam Reed, Marilyn Squirrel, Marlie Price, Marley Murphy, Mato Wi Raines, Mika Bradley, Rylan Ledford, Savannah Driver, Sindhu Arsana, Wyatt Moore
Merit Honor Roll: Darren “Tye” West, Jalen Taylor, Kaden Bennett, Kinley Crowe, Kyrie Lossiah, Lula Ensley, Meeka Taylor
5th Grade
Principal’s Honor Roll: Adalynn Taylor, Adrian Santos, Agayv Jenkins, Amelia Holiday, Aryahnie Pheasant, Azurea Miles, Carter Cash, Chotky Davis, Curren McCoy, David Kalonaheskie, Gabe Reed, Hunter McMillan, Jayce Toineeta, Jeshua Lossiah, Kealan Jumper, Kenleigh Hornbuckle, Kirsten Anderson, Kody May Gloyne, Laila George, Laylauna Allison, Lily Robertson, Lucas Myers, Makai Hernandez, Nicholas Holder, Nickyle Teesatuskie, Odie Owle, Piper Owen, Rhema Anders, Sean Schultz, Selina Yanez, Serenity Teesateskie, Uriah Ben
A Honor Roll: Ava Davis, Cayden Grimes, Kynleigh Taylor, Sophia Tremko
B Honor Roll: Abelia Mahan-Flores, Aiyana Evans, Boyd (Bishop) Taylor, Brayden Lomas, Carolyn (Yang) Lillard, David Brady, Daylon Roach, Elliot Brown, Emaline Cucumber, Emily Maney, Emma Milholen, Hayden Rhinehart, Jabrien Smith, Jace Postoak, Jack Maney, Jallen Calhoun, James Ledford, Jaxon Wade, Joey Panther, Joshua Bernhisel, J-Leoni Walkingstick, Kaelyn Montelongo, Kailey James, Kena Lopez, Kendryck Crowe-Jackson, Landon Swayney, Lilli Toineeta, MaKennedy Ensley, Michael Driver, Nahnie George, Nakisha Saunooke, Nathan Taylor, Piper Owen, Riley Standingdeer, Rylan Jenkins, Sara Reed, Shane Hornbuckle, Story Martens, Tai Foalima, Tristen Tisho, Udohiyv Jackson, Xavion Davis
Merit Honor Roll: Aaliyah Queen, Jalen Murphy, Weston Swimmer