TRACK & FIELD: Cherokee hosts SMC Championships

PHOTOS By SCOTT MCKIE B.P.

One Feather Asst. Editor

CHEROKEE, N.C. – Cherokee High School (CHS) hosted the 2023 Smoky Mountain Conference track and field championships on the windy afternoon of Wednesday, May 3.

Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event plus all CHS finishers:

Boys Events

Team Scores

1 – Swain County 205

2 – Cherokee 121

3 – Hayesville 104

4 – Robbinsville 100

5 – Andrews 79

6 – Murphy 62

7 – Hiwassee Dam 14

8 – Tri-County Early College 9

100M Dash

1 – Cuttler Adams, Robbinsville, 11.33

2 – Josiah Glaspie, Swain, 11.45

3 – Taylor McClure, Hayesville, 11.79

10 – Levi Winter, Cherokee, 12.37

12 – Shiloh Woodson, Cherokee, 12.52

200M Dash

1 – Josiah Glaspie, Swain, 23.30

2 – Keyanthae Graham, Swain, 24.09

3 – Ryan Payne, Murphy, 24.66

4 – Dalmon King, Cherokee, 24.93

9 – Jonathan Saylor, Cherokee, 25.72

14 – Shiloh Woodson, Cherokee, 26.93

400M Dash

1 – Josiah Glaspie, Swain, 50.18

2 – Tanis Esquivel, Cherokee, 54.33

3 – Hunter Stalcup, Murphy, 55.02

8 – Anthony Lossiah, Cherokee, 57.29

12 – Ayden Thompson, Cherokee, 1:00.65

800M Run

1 – Connor Brown, Swain, 2:05.20

2 – Jaylan McCoy-Bark, Cherokee, 2:06.04

3 – Kane Jones, Swain, 2:07.21

6 – Oztin Swayney, Cherokee, 2:13.47

10 – Samuel Hernandez, Cherokee, 2:21.09

1600M Run

1 – Connor Brown, Swain, 4:45.21

2 – Jaylan McCoy-Bark, Cherokee, 4:46.18

3 – Tyce Hogner, Cherokee, 4:54.40

6 – Samuel Hernandez, Cherokee, 5:00.54

3200M Run

1 – O’Malley Salinas, Andrews, 10:20.66

2 – Jaylan McCoy-Bark, Cherokee, 10:23.60

3 – Carl Baird, Swain, 10:29.91

10 – Isiah Ledford, Cherokee, 15:30.20

110M Hurdles

1 – Brock Adams, Robbinsville, 15.48

2 – Austin Jenkins, Swain, 16.30

3 – Levi Winter, Cherokee, 17.10

8 – Eli Bird, Cherokee, 21.48

300M Hurdles

1 – Brock Adams, Robbinsville, 41.57

2 – Austin Jenkins, Swain, 44.35

3 – Jacob Jones, Hayesville, 44.87

4 – Eli Bird, Cherokee, 55.27

4x100M Relay

1 – Hayesville, 45.29

2 – Murphy, 45.43

3 – Robbinsville, 46.08

5 – Cherokee, 48.29

4x200M Relay

1 – Murphy, 1:34.70

2 – Robbinsvlile, 1:35.24

3 – Hayesville, 1:35.86

5 – Cherokee, 1:37.93

4x400M Relay

1 – Swain, 3:34.54

2 – Hayesville, 3:37.34

3 – Cherokee, 3:48.33

4x800M Relay

1 – Swain, 8:26.73

2 – Cherokee, 8:29.39

3 – Andrews, 9:06.52

High Jump

1 – Isaac Chandler, Hayesville, 6-0

2 – Logan Shuler, Andrews, 6-0

3 – Brock Adams, Robbinsville, 5-10

5 – Aizen Bell, Cherokee, 5-08

Long Jump

1 – Kegan Ellis, Andrews, 20-03

2 – Matthew Gray, Swain, 19-01

3 – Cale Harger, Murphy, 18-06

9 – Xavier Otter, Cherokee, 16-02

11 – Ayden Thompson, Cherokee, 14-07.50

Triple Jump

1 – Matthew Gray, Swain, 40-04

2 – Samuel Preston, Andrews, 38-11.50

3 – Kegan Ellis, Andrews, 38-06

5 – Aizen Bell, Cherokee, 37-02.50

Pole Vault

1 – Matthew Gray, Swain, 16-0

2 – Owen Craig, Swain, 11-0

3 – Caden Lail, Robbinsville, 10-06

Discus Throw

1 – Nse Uffort, Swain, 150-09

2 – Luke Smith, Cherokee, 148-00

3 – Kensen Davis, Cherokee, 138-03

13 – Nathaniel Littlejohn, Cherokee, 82-01

Shot Put

1 – Taylor McClure, Hayesville, 50-04

2 – Nse Uffort, Swain, 50-00

3 – Kensen Davis, Cherokee, 48-07

5 – Luke Smith, Cherokee, 39-07

15 – Jayden Tramper, Cherokee, 33-00

Girls Events

Team Scores

1 – Swain County 231

2 – Hayesville 125

3 – Robbinsville 93

4 – Murphy 90.5

5 – Cherokee 70.5

6 – Andrews 59

7 – Tri-County Early College 22

8 – Hiwassee Dam 5

100M Dash

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 13.15

2 – Naomi Feagin, Swain, 13.97

3 – Kensley Phillips, Robbinsville, 14.16

9 – Aaliyah Ben, Cherokee, 14.76

11 – Ella Sokol, Cherokee, 14.97

13 – Niya Mora, Cherokee, 15.06

200M Dash

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 26.76

2 – Letsi Burgos, Cherokee, 27.73

3 – Marlee Hicks, Swain, 29.85

8 – Lexi Davis, Cherokee, 31.05

11 – Ella Sokol, Cherokee, 32.31

400M Dash

1 – Corinne Cotton, Murphy, 1:02.55

2 – Ava Shook, Hayesville, 1:04.89

3 – Cora Watkins, Swain, 1:05.00

10 – Ella Sokol, Cherokee, 1:14.24

800M Run

1 – Arizona Blankenship, Swain, 2:25.94

2 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 2:27.39

3 – Annie Lewis, Swain, 2:29.00

5 – Izzy Raby, Cherokee, 2:48.52

1600M Run

1 – Arizona Blankenship, Swain, 5:10.26

2 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 5:26.34

3 – Annie Lewis, Swain, 5:37.18

3200M Run

1 – Arizona Blankenship, Swain, 11:23.69

2 – Annie Lewis, Swain, 12:10.05

3 – Fern Crayton, Tri-County, 12:26.93

100M Hurdles

1 – Emma Shook, Hayesville, 16.67

2 – Amelia Rogers, Swain, 18.95

3 – Hannah Talkington, Andrews, 19.31

7 – Shelby Solis, Cherokee, 21.00

300M Hurdles

1 – Emma Shook, Hayesville, 49.12

2 – Melani Linton, Swain, 49.84

3 – Mya Burrows-Kurr, Swain, 50.79

4x100M Relay

1 – Hayesville, 52.63

2 – Swain, 54.15

3 – Cherokee, 56.04

4x200M Relay

1 – Hayesville, 1:51.72

2 – Swain, 1:54.18

3 – Cherokee, 1:58.47

4x400M Relay

1 – Swain, 4:24.42

2 – Hayesville, 4:24.67

3 – Cherokee, 4:38.19

4x800M Relay

1 – Swain, 10:13.34

2 – Hayesville, 11:23.02

3 – Murphy, 12:11.17

High Jump

1 – Gracie Sutton, Swain, 5-02

2 – Amelia Rogers, Swain, 5-00

3 – Ella Matheson, Hayesville, 5-00

6 – Loshi Ward, Cherokee, 4-06

8 – Niya Mora, Cherokee, 4-06

Long Jump

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 16-10

2 – Claire Barlow, Robbinsville, 15-04.25

3 – Loshi Ward, Cherokee, 14-05.25

10 – AJ Hill, Cherokee, 11-04

11 – Adi Cooper, Cherokee, 9-07.50

Triple Jump

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 39-07.75

2 – Claire Barlow, Robbinsville, 33-09.00

3 – Ella Matheson, Hayesville, 32-08.75

5 – Loshi Ward, Cherokee, 29-02

9 – Selu Swayney, Cherokee, 26-06.75

Pole Vault

1 – Amelia Rogers, Swain, 10-06

2 – Alden Thomas, Swain, 8-06

3 – Hannah Wingate, Swain, 8-06

Discus Throw

1 – Lily Trout, Hayesville, 105-02

2 – Alexis Smith, Cherokee, 102-05

3 – Jersey Schwalm, Murphy, 95-08

14 – Jaelyn Lossiah, Cherokee, 62-03

Shot Put

1 – Alexis Beasley, Andrews, 32-05

2 – Aubrie Wachacha, Robbinsville, 32-04.50

3 – Jersey Schwalm, Murphy, 30-08.25

10 – Kamia Wiggins, Cherokee, 26-08

11 – Alexis Smith, Cherokee, 26-00

19 – Jaelyn Lossiah, Cherokee, 22-01.50

Adaptive Wheelchair Discus Throw

1 – Jordan Oliver, Murphy, 13-10

Adaptive Wheelchair Shot Put

1 – Jordan Oliver, Murphy, 7-01.50

Adaptive 100M Wheelchair

1 – Jordan Oliver, Murphy, 46.74