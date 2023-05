EBCI students receive Tribal Council Awards

The following students, all members of the Eastern Band of Cherokee Indians, received a Tribal Council Award for academic excellence during a ceremony at Harrah’s Cherokee Casino Resort Convention Center on the morning of Monday, May 1.

New Kituwah Academy

Kaylin Dusdu Arch, Jex Hiquali Panther, Jaxtyn Wadulisi Bark, Camreigh Goyinegi Sequoyah, Rhett Alasgisgi Yona Lambert, Alessandra Gitaya Ramirez, Tobia Anatili Pheasant, Sangelina Alitama Hernandez, Trinnity Tsoiyani Arch, Colin Tawodi Winchester, Charles Tsali Bigwitch, Taya Lossiah-Jackson, Jamden Ganolegi Driver, Carter Wayasdi Stephens, Nakai Tsuwa Pheasant, Malchiah, Ayvdagwalosgi Littlejohn

Swain East Elementary

Lyric Ludwig, Cannon Jackson, Levii Littlejohn, Isaiah Toineeta, Walela Williams, Parker Phillips, Phinehas Washington, Kaylee Smith, Jozie Smith, JJ Phillips, Jaylee Alexander, Gage Ward. Best All-Around: Ernest Locust.

Swain West Elementary

Emerson Kaden Finch, Ava Jaymes Sneed, Paislee Grace Stanberry, Chantel Anai Skidmore, Jace Wohali Manning, Allie Lynn Teesateskie, Aiyanah Nichole Santiago, Becky Jennifer Annie Calhoun, Lenora Anne Warner, London Kierce Taylor. Best All-Around: Christopher Isaiah Skidmore

Swain Co. Middle School

Wyatt Caley, Hynasha Ledford, Tristan Huff, Seaborn Bradley, Aria Toineeta, Aurora Lambert, Abigail Cochran, Kaylea Murray, Lily Frizzell, Alia Lambert, Mackenzee Bird, DJ Guerrero, Khloe French, Eva Climbingbear, Kaden Cucumber. Best All-Around: Cecila Solano-Jumper

Swain Co. High School

Marlee Hicks, Sylas Stanberry, Melanie Linton, Nse Uffort, Kane Jones, Riley Cabe, Eva Bottchenbaugh, Mary Copper, Lauryn Linton, Tsini McCoy, Blake Sain. Best All-Around: Amaya Hicks

Smokey Mountain K-6th Grade

Aubrey Haynie, Donavan Wilson, Chase Brady, Venus Diaz, Aubrey Arch, Allana Kemp, Zayden Lambert, Evalynn George, Konner Cucumber, Vance Caulikins. Best All-Around: Channing Toineeta

Smokey Mountain 7th-8th Grade

Jessa Efird, Ava Efird, Milla Lambert, Cecilia Davis, Hayden Littlejohn, Zaliyah Sharpless, Axxle Isreal, Carlisle Williams, Neveah Hughes. Best All-Around: Silas Efird

Smoky Mountain High School

Josyyah Ward, Rebecca Welch, Cody Maney, Esiah Bird, Vanessa Corona-Smith, Felix Espinoza, Mathias Saunooke, Zoe Walkingstick, Shelby Maney, Sean Martinez. Best All-Around: Chloe Ledford

Fairview School

Maddux Beck, Isabelle Pepion, Bristol Brown. Best All-Around: Hypatia Long

Cullowhee Valley School

William Watson, Charlie Junaluska, Liam Bradley. Best All-Around: Kiana Gomez

Scotts Creek School

No merit awards. Best All-Around: Damian Grey Ward

Murphy Elementary School

Harmony Rattler, Karianah Johnson. Best All-Around: Olivia Martin

Murphy High School

Camden Breazeale, Karson Chastain. Best All-Around: Kiera Toineeta

Andrews Middle School

Kayleigh Cochran, Lauren Cochran

Andrews High School

Kurtis Cochran, Chanteah Rattler. Best All-Around: Jevonte Lane

Robbinsville Elementary School

Liam Phillips, Taygon Pilkinton, Amara Wachacha, Woodleigh Welch, Finnley Swimmer, Wyatt Phillips, Emily Jones, Natalie Swimmer, Zed Wolfe, Kazlynn Queen. Best All-Around: Zayvian Wachacha

Robbinsville Middle School

Mathew Woodard, Myah Winfrey, Isabella Jones, Zachalan Chekelelee, Elijah Lambert, Jackson Lane, Xamuel Wachacha, Abree Teesateskie, Michael Owle, Tucker Jones. Best All-Around: Avery Brown

Robbinsville High School

Katie-Lyn Gross, Kyla Jenkins, Isaiah Brown, Logan Calloway, Quinn Jumper, Naomi Taylor, Talon Weeks, Jonah Teesateskie, Skylar Jerkins, Bailie Conley. Best All-Around: Zoie Shuler

Cherokee Elementary and Middle School Dreamcatchers

Jarvis Brady, Jayden Bradley, Sage Bark. Best All-Around: Beau Wildcatt

Cherokee Elementary and Middle School Starrs

Ida Bagus Arjuna Wahyu Ezra Pratama, Felixx Rickman, Samuel Panther

Cherokee High School Occupation Course of Study

Tsali Dvdisdi, Chayton Ledford, Adrian Armachain, Acacia Reed. Best All-Around: Addi Taylor

Cherokee High School Life Skills

Jayvin George, Keith Smith, Keeifer Taylor, Kendra Arch. Best All-Around: Mason Long

Cherokee Elementary School Pre-K

Sloane Hampton, Helena Martin, Colton Toineeta, Veah Rodriguez, Whaylin Junaluska, Blossom Hicks, Alex Mata-Lopez, Nori Taylor. Best All-Around: Nathaniel Robertson

Cherokee Elementary School Kindergarten

Jayven Crowe, Naomi Reed, Samuel McMillan, Aliceanah Carroll, Addisyn Teesateskie, Salem Hornbuckle, Amelia Arsana, Lavenia Hyatt, Athena Crowe, Eldon Crowe, Tristan Long Jr., Zoey Reed. Best All-Around: Margo Mahan-Flores

Cherokee Elementary School 1st Grade

Declan Junaluska, Blair Owle, Raylyn Crowe, Carter Smith, Julian Santos, Aeson Lomas, Jarren Johnson, Tucker George, Kiona French, Vaelyn Owl, Aaron Beach, Cassia Crowe. Best All-Around: Analee Garcia Hernandez

Cherokee Elementary School 2nd Grade

Bradley Allison, Isreal Solis, Chloe Rivera, Cooper Stamper, Tehya Lincoln, Olivia Sampson, Tinley Ross, Reichen Mahan, Jaiva Brown, Cheydon Calhoun, Anna Jackson, Alex Holiday, Aubrey Blankenship, Charles Roman Goingback Thompson. Best All-Around: Alaina Kathryn Smith

Cherokee Elementary School 3rd Grade

Orion Skulski, Samuel Lomas, Tyran Parker, Hinlee Taylor, Sylas Waldroup, Camden Standingdeer, Xander Long, Bailey Swimmer, Joselina Crowe-Wilnoty, Tokahey Grant. Best All-Around: Elijah “Axe” Milholen

Cherokee Elementary School 4th Grade

Marlie Price, Colton Owl-Wiggins, Amaya Rodriguez, William Howell, Ehko Lossiah, Bryson Beach, Conner Thompson, Peyton Arch, Kaeson Reed, Bristol Armachain, Evelyn Taylor, Khloe Sequoyah. Best All-Around: Oakley Wolfe

Cherokee Elementary School 5th Grade

Odie Owle, Aryahnie Pheasant, Amelia Holiday, Adrian Santos, Jeshua Lossiah, Chotky Davis, David Kalonaheskie, Jallen Calhoun, Kenleigh Hornbuckle, Makai Hernandez. Best All-Around: Adalynn Taylor

Cherokee Middle School 6th Grade

Kennedy Moore, Kalia Reed, Kellen Blankenship, Julius Walkingstick, Blaze Crowe, Ava Murphy Walkingstick, Boomer Pheasant, Taytem Saunooke, Sammy Cucumber, Kayden Dial. Best All-Around: Maya Lossiah

Cherokee Middle School 7th Grade

Zailiana Blythe, Makenzie Sequoyah, James Smith, Derick Owle, Lilly Bradley, Gabby George, Alana Squirrell, Aliyah Watty, Morgan Hernandez, Kiara Sneed. Best All-Around: Zoe Des Los Reyes

Cherokee Middle School 8th Grade

Johnny Long, Nicholas Ensley, Drallen Ledford, Dillon Beam, Landon Seay, Ava Walkingstick, Chloe Cooper, Cynthia Saunooke, Annie Tramper, Deanna Long. Best All-Around: Dawson Panther

Cherokee High School 9th Grade

Audrina Cooper, Chaske Raines, Cecily Swimmer, Javan Garcia, Jadence Saunooke, Johnathan Thompson, Samantha Toineeta, Sara Toineeta, Gabriel Dial, Leilah Lossie. Best All-Around: Marleigh Aguilera

Cherokee High School 10th Grade

Tyruss Thompson, Kiri Hill, Amila Lossie, Marilyn Swayney, Kyla Moore, Lillian Blythe-Ramos, Alexis Davis, Cameron Jackson, Joseph Porter, Tyce Hogner. Best All-Around: Nevayah Panther

Cherokee High School 11th Grade

Dalaina Mills, Coco Wells, Ann Toineeta, Madison Ledford, Laura Martinez, Jenna Cruz, Gabriel Terrell, Bayley Wright, George Saunooke, Jimya Driver. Best All-Around: Roxi Bark

Cherokee High School 12th Grade

Alexis Smith, Idalis Crowe, Emma Taylor, Milli Bryson, Mahala Allison, Destiny Siweumptewa, Katherine Armachain, Alessandra Oocumma, Hayden McCoy, Dominyk Arch. Best All-Around: AJ Hill-Maney