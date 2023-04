TRACK & FIELD: Cherokee participates in Swain County High School Invitational

One Feather Staff Report

CANDLER, N.C. – The Cherokee High School (CHS) track and field team participated in the Swain County High School Invitational meet held at Enka High School in Candler, N.C. on the afternoon of Tuesday, April 25. A total of 17 boys teams and 14 girls teams competed in the event. Cherokee had two athletes win first place in their event including: Alexis Smith, girls discus throw, 107-8; and Jaylan McCoy-Bark, boys 1600M run, 4:35.39.

Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event plus all CHS finishers:

Girls Team Scores

1 – Swain Co. 122

2 – West Henderson 92.5

3 – Pisgah 91

4 – AC Reynolds 78

4 – Tuscola 78

6 – Rabun Gap 62

7 – Hayesville 55.5

8 – Franklin 46.5

9 – Cherokee 23

10 – Tri-County Early College 15

11 – Madison 14

12 – Enka 12.5

13 – Smoky Mountain 9

14 – North Hendreson 2

Boys Team Scores

1 – AC Reynolds 132

2 – Swain Co. 93

3 – Pisgah 61

4 – West Henderson 59.5

5 – Cherokee 56

6 – Rabun Gap 50.5

7 – Franklin 43

8 – Erwin 40

9 – Robbinsville 33.5

10 – Enka 30

11 – Smoky Mountain 29

12 – Hayesville 24

13 – North Henderson 20.5

14 – Tuscola 15

15 – East Henderson 8

16 – Hiwassee Dam 6

17 – Tri-County Early College 1

Girls 4x800M Relay

1 – Swain Co., 10:17.35

2 – AC Reynolds, 10:47.14

3 – Smoky Mountain, 11:09.25

Boys 4x800M Relay

1 – Swain Co., 8:23.82

2 – Cherokee, 8:27.81

3 – AC Reynolds, 8:48.91

Girls 100M Hurdles

1 – Emma Hall, West Henderson, 15.07

2 – Melani Linton, Swain Co., 16.45

3 – Emma Shook, Hayesville, 16.46

20 – Shelby Solis, Cherokee, 20.85

Boys 110M Hurdles

1 – Brock Adams, Robbinsville, 15.06

2 – De’Aijaha Ray, Erwin, 15.69

3 – Austin Jenkins, Swain Co., 15.87

6 – Levi Winter, Cherokee, 17.03

Girls 100M Dash

1 – Emma Hall, West Henderson, 12.10

2 – Jasmine Banks, West Henderson, 12.78

3 – Jenna Barnes, AC Reynolds, 12.93

20 – Ella Sokol, Cherokee, 14.58

21 – Niya Mora, Cherokee, 14.59

Boys 100M Dash

1 – Brendan Henby, West Henderson, 10.96

2 – Isaiah Little, AC Reynolds, 11.11

3 – Evan Byrd, Pisgah, 11.13

14 – Levi Winter, Cherokee, 11.86

27 – Jonathan Saylor, Cherokee, 12.55

30 – Eli Bird, Cherokee, 12.59

Girls 4x200M Relay

1 – West Henderson, 1:52.15

2 – Swain Co., 1:54.09

3 – AC Reynolds, 1:54.73

9 – Cherokee, 2:08.56

Boys 4x200M Relay

1 – AC Reynolds, 1:30.02

2 – Franklin, 1:32.28

3 – West Henderson, 1:34.67

10 – Cherokee, 1:38.87

Girls 1600M Run

1 – Eva Rinker, Tuscola, 5:10.57

2 – Annie Lewis, Swain Co., 5:26.12

3 – Luci Snyder Lowe, Tuscola, 5:37.15

Boys 1600M Run

1 – Jaylan McCoy-Bark, Cherokee, 4:35.39

2 – Caleb Phillips, Smoky Mountain, 4:43.73

3 – Elliott Kohn, AC Reynolds, 4:46.03

7 – Tyce Hogner, Cherokee, 4:50.97

15 – Samuel Hernandez, Cherokee, 5:11.28

24 – Oztin Swayney, Cherokee, 5:30.19

Girls 4x100M Relay

1 – Rabun Gap, 52.38

2 – West Henderson, 52.90

3 – Pisgah, 53.67

8 – Cherokee, 56.65

Boys 4x100M Relay

1 – AC Reynolds, 43.10

2 – West Henderson, 43.35

3 – Rabun Gap, 44.24

14 – Cherokee, 48.91

Girls 400M Dash

1 – Chandler Lowery, Pisgah, 1:02.90

2 – Jennieve Davis, Enka, 1:04.45

3 – Ava Shook, Hayesville, 1:05.03

28 – Ella Sokol, Cherokee, 1:13.68

Boys 400M Dash

1 – Evan Byrd, Pisgah, 50.15

2 – Josiah Glaspie, Swain Co., 50.26

3 – Mason Putnam, Pisgah, 52.58

12 – Anthony Lossiah, Cherokee, 55.848

Girls 300M Hurdles

1 – Emma Hall, West Henderson, 46.72

2 – Emma Shook, Hayesville, 48.93

3 – Melani Linton, Swain Co., 49.91

Boys 300M Hurdles

1 – M.A. Skeins, AC Reynolds, 40.44

2 – De’Aijaha Ray, Erwin, 42.25

3 – Brock Adams, Robbinsville, 42.85

12 – Levi Winter, Cherokee, 46.36

24 – Eli Bird, Cherokee, 54.80

Girls 800M Run

1 – Arizona Blankenship, Swain Co., 2:23.76

2 – Sierra Early, Pisgah, 2:32.38

3 – Luci Snyder Lowe, Tuscola, 2:34.73

13 – Izzy Raby, Cherokee, 2:50.03

Boys 800M Run

1 – Connor Brown, Swain Co., 2:00.67

2 – Jaylan McCoy-Bark, Cherokee, 2:00.97

3 – Barrett Stork, Franklin, 2:02.56

11 – Oztin Swayney, Cherokee, 2:14.25

22 – Samuel Hernandez, Cherokee, 2:22.30

Girls 200M Dash

1 – Jenna Barnes, AC Reynolds, 26.90

2 – Avery Ponder, Pisgah, 27.17

3 – Michelle Ortega, Franklin, 27.23

5 – Letsi Burgos, Cherokee, 27.66

20 – Lexi Davis, Cherokee, 31.22

Boys 200M Dash

1 – Brendan Henby, West Henderson, 22.33

2 – Ian Hicks, West Henderson, 22.85

3 – Josiah Glaspie, Swain Co., 23.08

17 – Dalmon King, Cherokee, 24.94

Girls 3200M Run

1 – Eva Rinker, Tuscola, 11:48.77

2 – Annie Lewis, Swain Co., 11:54.40

3 – Fern Crayton, Tri-County Early College, 12:34.28

Boys 3200M Run

1 – Noah Clancy, Tuscola, 10:27.32

2 – Tyce Hogner, Cherokee, 10:28.72

3 – Ben Long, AC Reynolds, 10:30.91

Girls 4x400M Relay

1 – AC Reynolds, 4:18.79

2 – Pisgah, 4:21.01

3 – Swain Co., 4:27.09

7 – Cherokee, 4:48.32

Boys 4x400M Relay

1 – Pisgah, 3:32.35

2 – Swain Co., 3:35.74

3 – Rabun Gap A, 3:36.24

7 – Cherokee, 3:52.08

Girls High Jump

1 – Amelia Rogers, Swain Co., 5-0

2 – Gracie Sutton, Swain Co., 5-0

2 – Jenna Barnes, AC Reynolds, 5-0

10 – Loshi Ward, Cherokee, 4-4

Boys High Jump

1 – Demetrase Graves, Erwin, 6-0

2 – Cairo Skanes, AC Reynolds, 5-10

3 – Theodore Antinori, Rabun Gap, 5-10

9 – Aizen Bell, Cherokee, 5-8

Girls Long Jump

1 – Francesca Cergol, Rabun Gap, 16-2

2 – Sarah Rhinehart, Pisgah, 15-10.5

2 – Amaya Casiano, AC Reynolds, 15-6.5

11 – Loshi Ward, Cherokee, 13-6.5

17 – AJ Hill, Cherokee, 12-10.7

21 – Adi Cooper, Cherokee, 12-5

Boys Long Jump

1 – Cuttler Adams, Robbinsville, 20-8

2 – Daniel Coronell, North Henderson, 20-1

3 – Cairo Skanes, AC Reynolds, 19-11

18 – Shiloh Woodson, Cherokee, 18-1.5

Girls Triple Jump

1 – Francesca Cergol, Rabun Gap, 34-7.5

2 – Shannon Donaldson, Rabun Gap, 33-7

3 – Ella Matheson, Hayesville, 33-3.5

10 – Loshi Ward, Cherokee, 29-0.5

15 – Selu Swayney, Cherokee, 26-4

Boys Triple Jump

1 – Cavalli Montgomery, AC Reynolds, 41-1.5

2 – Brogen Elsen, AC Reynolds, 40-5

3 – Logan Jones, West Henderson, 40-0.5

12 – Aizen Bell, Cherokee, 36-7

Girls Shot Put

1 – Sam Morgan, Pisgah, 36-6

2 – Ella Capps, Madison, 36-3.5

3 – Mikaela Hyatt, Tuscola, 29-6

6 – Kamia Wiggins, Cherokee, 28-0

9 – Alexis Smith, Cherokee, 26-11.2

20 – Jaelyn Lossiah, Cherokee, 23-0

Boys Shot Put

1 – Austin Ramirez, AC Reynolds, 53-0

2 – Taylor McClure, Hayesville, 51-7.25

3 – Kensen Davis, Cherokee, 50-4

18 – Luke Smith, Cherokee, 38-5.5

40 – Jayden Tramper, Cherokee, 28-4

Girls Discus Throw

1 – Alexis Smith, Cherokee, 107-8

2 – Lily Trout, Hayesville, 107-4

3 – Ella Capps, Madison, 100-0

16 – Jaelyn Lossiah, Cherokee, 68-1

Boys Discus Throw

1 – Nse Uffort, Swain Co., 159-11

2 – Graham Cannon, Enka, 137-10

3 – Iggy Welch, Erwin, 136-6

4 – Kensen Davis, Cherokee, 132-2

6 – Luke Smith, Cherokee, 124-8

24 – Nathaniel Littlejohn, Cherokee, 97-11

Girls Pole Vault

1 – Amelia Rogers, Swain Co., 10-6

2 – Boston Stringer, Franklin, 10-6

3 – Sarah Gorgas, West Henderson, 9-6

Boys Pole Vault

1 – Matthew Gray, Swain Co., 15-6

2 – Blake Cassada, Franklin, 13-0

3 – Aaron Jennings, Franklin, 12-6