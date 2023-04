MIDDLE SCHOOL TRACK: Cherokee athletes win titles at SMC Championship

One Feather Staff Report

ANDREWS, N.C. – Several athletes on the Cherokee Middle School (CMS) track and field team won titles at the Smoky Mountain Conference Championship (SMC) held at Andrews High School in Andrews, N.C. on the afternoon of Monday, April 24.

Cherokee’s SMC title winners include:

Ogana Swimmer, Boys 800M (2:12.06) and Boys High Jump (5-02)

Christian Grant, Boys Discus Throw (118-05)

Zaynon Taylor, Boys Shot Put (40-3)

Josclyn Stamper, Girls Discus Throw (91-0) and Girls Shot Put (31-2.50)

Girls 4x800M Relay (Livia Crowe, Lilly Lossiah, Lolo Bell, and Austin Fourkiller-Raby

Following are the results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event and all CMS finishers:

Boys Events

Team Scores

1 – Swain Co. Middle 123

2 – Robbinsville Middle 115

3 – Hayesville Middle 103

4 – Murphy Middle 96

5 – Cherokee Middle 84

6 – Andrews Middle 35

7 – Hiwassee Dam/Ranger Middle 17

100M Dash

1 – Cameron Allison, Robbinsville, 11.92

2 – Kaden Sawyer, Swain, 12.00

3 – Cameron Clem, Murphy, 12.37

15 – Kimo Sokol, Cherokee, 13.74

16 – Mack Burgess, Cherokee, 14.71

17 – Brayon Tucker, Cherokee, 14.80

200M Dash

1 – Cameron Allison, Robbinsville, 24.54

2 – Kaden Sawyer, Swain, 24.55

3 – Cameron Clem, Murphy, 26.03

16 – Brayon Tucker, Cherokee, 31.09

400M Dash

1 – Kaden Sawyer, Swain, 54.66

2 – Johan Webb, Hayesville, 55.08

3 – Austin Bohn, Robbinsville, 55.29

13 – Mack Burgess, Cherokee, 1:09.80

800M Run

1 – Ogana Swimmer, Cherokee, 2:12.06

2 – Ross Clapsaddle, Swain, 2:16.05

3 – Xamuel Wachacha, Robbinsville, 2:17.94

14 – Kaden Stephens, Cherokee, 2:33.13

18 – Utsela Saunoooke, Cherokee, 2:44.71

1600M Run

1 – Xamuel Wachacha, Robbinsville, 5:15.37

2 – Ross Clapsaddle, Swain, 5:16.71

3 – Oscar Page, Hiwassee Dam/Ranger, 5:20.40

14 – Levi Oocumma, Cherokee, 6:28.46

110M Hurdles

1 – Johan Webb, Hayesville, 17.28

2 – Elijah Lambert, Robbinsville, 18.68

3 – Aayden Williams, Murphy, 19.25

6 – Kimo Sokol, Cherokee, 20.47

4x100M Relay

1 – Robbinsville, 48.54

2 – Murphy, 51.34

3 – Hayesville, 52.77

6 – Cherokee, 59.27

4x200M Relay

1 – Robbinsville, 1:41.43

2 – Murphy, 1:45.01

3 – Hayesville, 1:47.76

6 – Cherokee, 2:00.96

4x400M Relay

1 – Swain, 4:00.19

2 – Robbinsville, 4:00.26

3 – Murphy, 4:19.22

5 – Cherokee, 4:55.70

4x800M Relay

1 – Swain, 9:49.23

2 – Murphy, 10:06.95

3 – Andrews, 10:15.63

5 – Cherokee, 10:27.90

High Jump

1 – Ogana Swimmer, Cherokee, 5-02

2 – Kimo Sokol, Cherokee, 5-02

3 – Grayson Hall, Murphy, 5-00

6 – Mack Burgess, Cherokee, 4-10

Long Jump

1 – Johan Webb, Hayesville, 18-03

2 – Cameron Clem, Murphy, 16-11

3 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 16-04

11 – Levi Oocumma, Cherokee, 13-01

13 – Jeron Martens, Cherokee, 10-08.50

Triple Jump

1 – Johan Webb, Hayesville, 36-00

2 – Kaden Cucumber, Swain, 35-00

3 – Colton McCoy, Robbinsville, 34-09.25

Discus Throw

1 – Christian Grant, Cherokee, 118-05

2 – Zaynon Taylor, Cherokee, 115-03

3 – Mason Buckner, Hayesville, 113-06

18 – Johnny Long, Cherokee, 60-01

Shot Put

1 – Zaynon Taylor, Cherokee, 40-03

2 – Noah Lossiah, Swain, 36-03.75

3 – Caden Chastain, Murphy, 36-02

8 – Johnny Long, Cherokee, 34-04

9 – Christian Grant, Cherokee, 33-07.75

Girls Events

Team Scores

1 – Hayesville Middle 128

2 – Robbinsville Middle 117

3 – Swain Co. Middle 109

4 – Murphy Middle 102.5

5 – Cherokee Middle 80.5

6 – Andrews Middle 23

7 – Hiwassee Dam/Ranger Middle 2

100M Dash

1 – Chloe Adams, Robbinsville, 13.31

2 – Cassidy Sudderth, Robbinsville, 13.50

3 – Kazandra Cooper, Swain, 14.06

7 – Lilly Lossiah, Cherokee, 14.43

13 – Taytem Saunooke, Cherokee, 14.98

16 – Nazari Bell, Cherokee, 15.21

200M Dash

1 – Cassidy Sudderth, Robbinsville, 28.23

2 – Halie Hill, Murphy, 29.48

3 – Kazandra Cooper, Swain, 29.49

11 – Cambry Stamper, Cherokee, 32.40

15 – Keysa Ann Collins, Cherokee, 34.11

16 – Khloe Cucumber, Cherokee, 36.92

400M Dash

1 – Halie Hill, Murphy, 1:04.42

2 – Kazandra Cooper, Swain, 1:06.62

3 – Cara Aldridge, Swain, 1:08.83

8 – Cambry Stamper, Cherokee, 1:12.35

12 – Kyla Keel-Aguilera, Cherokee, 1:18.01

13 – Nyra Reed, Cherokee, 1:18.30

800M Run

1 – Savannah Burch, Hayesville, 2:39.30

2 – Sydney Greenstone, Hayesville, 2:42.60

3 – Kennedy White, Murphy, 2:45.05

7 – Maya Lossiah, Cherokee, 2:54.68

8 – Jamee McMillan, Cherokee, 2:54.73

11 – Morgan Hernandez, Cherokee, 3:00.02

1600M Run

1 – Kennedy White, Murphy, 5:46.65

2 – Emily Grey Stargell, Swain, 5:53.74

3 – Sydney Greenstone, Hayesville, 5:58.26

4 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 6:13.21

5 – Livia Crowe, Cherokee, 6:24.37

6 – Maya Lossiah, Cherokee, 6:26.30

100M Hurdles

1 – Novie Dutcher, Robbinsville, 19.14

2 – Chasity Jones, Robbinsville, 19.18

3 – Annabelle Bradley, Swain, 19.49

10 – Kyla Keel-Aguilera, Cherokee, 20.95

11 – Eloise Frady, Cherokee, 21.49

4x100M Relay

1 – Robbinsville, 54.41

2 – Hayesville, 57.93

3 – Murphy, 59.10

6 – Cherokee, 1:02.28

4x200M Relay

1 – Hayesville, 2:01.42

2 – Robbinsville, 2:01.99

3 – Cherokee, 2:02.24

4x400M Relay

1 – Robbinsville, 4:34.89

2 – Cherokee, 4:40.20

3 – Murphy, 4:50.20

4x800M

1 – Cherokee, 11:00.20

2 – Hayesville, 11:22.17

3 – Murphy, 11:41.79

High Jump

1 – Novie Dutcher, Robbinsville, 4-04

2 – Livian Woody, Hayesville, 4-02

3 – Jamee McMillan, Cherokee, 4-00

Long Jump

1 – Leilani Queen, Swain, 15-03.50

2 – Chloe Adams, Robbinsville, 14-01

3 – Halie Hill, Murphy, 13-10

12 – Morgan Hernandez, Cherokee, 10-07.50

13 – Kennedy Moore, Cherokee, 9-06

Triple Jump

1 – Leilani Queen, Swain, 30-2.50

2 – Taytem Saunooke, Cherokee, 28-10

3 – Lucy Trout, Hayesville, 27-8.50

7 – Deana Long, Cherokee, 26-4.25

9 – Nazari Bell, Cherokee, 24-11

Shot Put

1 – Josclyn Stamper, Cherokee, 31-2.50

2 – Emilia Lackey, Hayesville, 28-5.75

3 – Blaire Hedden, Hayesville, 28-3.50

14 – Chloe Cooper, Cherokee, 22-5.50

15 – Briane Teesateskie, Cherokee, 21-5

Discus Throw

1 – Josclyn Stamper, Cherokee, 91-0

2 – Emilia Lackey, Hayesville, 75-3

3 – Zirryi Cox-Wachacha, Robbinsville, 70-9

15 – Briane Teesateskie, Cherokee, 57-8

16 – Ava Walkingstick, Cherokee, 49-2