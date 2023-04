TRACK & FIELD: Cherokee travels to compete in Bulldog Invitational

One Feather Staff Report

MURPHY, N.C. – The Cherokee High School (CHS) track and field team traveled to Murphy High School to compete in the Bulldog Invitational on the afternoon of Wednesday, April 5. Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event plus all CHS finishers:

Men’s Events

Team Scores

1 – Andrews 112

2 – Cherokee 105

3 – Murphy 87

4 – Hiwassee Dam 24

5 – Rosman 15

100M Dash

1 – Ryan Payne, Murphy, 12.00

2 – Kegan Ellis, Andrews, 12.02

3 – Samuel Preston, Andrews, 12.04

4 – Levi Winter, Cherokee, 12.14

7 – Eli Bird, Cherokee, 12.41

200M Dash

1 – Cameron Groomes, Murphy, 23.67

2 – Dalmon King, Cherokee, 24.54

3 – Ayden Thompson, Cherokee, 25.65

7 – Isiah Ledford, Cherokee, 28.82

400M Dash

1 – Anthony Lossiah, Cherokee, 54.76

2 – Joshua Hernandez, Andrews, 58.05

3 – Luke Harbin, Hiwassee Dam, 59.40

800M Run

1 – Jaylan McCoy-Bark, Cherokee, 2:02.32

2 – O’Malley Salinas, Andrews, 2:15.46

3 – Oztin Swayney, Cherokee, 2:18.79

1600M Run

1 – Ethan Russell, Hiwassee Dam, 4:51.37

2 – O’Malley Salinas, Andrews, 4:51.76

3 – Tyce Hogner, Cherokee, 5:01.06

4 – Oztin Swayney, Cherokee, 5:21.04

9 – Isiah Ledford, Cherokee, 6:38.54

3200M Run

1 – O’Malley Salinas, Andrews, 10:57.52

2 – Ethan Russell, Hiwassee Dam, 11:00.02

3 – Jake Miller, Murphy, 12:34.17

110M Hurdles

1 – Levi Winter, Cherokee, 18.43

2 – Camden Breazeale, Murphy, 20.29

3 – Jerry Bui, Murphy, 20.36

4 – Eli Bird, Cherokee, 22.57

300M Hurdles

1 – Levi Winter, Cherokee, 45.18

2 – Camden Breazeale, Murphy, 45.71

3 – Jerry Bui, Murphy, 53.87

5 – Eli Bird, Cherokee, 56.40

4x100M Relay

1 – Murphy, 46.29

2 – Andrews, 46.45

3 – Rosman, 49.95

4 – Cherokee, 50.33

4x200M Relay

1 – Murphy, 1:36.84

2 – Cherokee, 1:40.39

3 – Andrews, 1:44.44

4x400M Relay

1 – Murphy, 3:47.88

2 – Cherokee, 3:52.79

4x800M Relay

1 – Cherokee, 9:00.42

2 – Andrews, 9:23.69

3 – Hiwassee Dam, 9:23.71

High Jump

1 – Logan Shuler, Andrews, 6-00

2 – Isaac Weaver, Andrews, 5-08

3 – Averett Templeton, Murphy, 5-08

Long Jump

1 – Kegan Ellis, Andrews, 19-04

2 – Isaac Weaver, Andrews, 17-01

3 – Chandler Nernes, Murphy, 16-00

Triple Jump

1 – Kegan Ellis, Andrews, 38-06

2 – Myca Mustin, Andrews, 36-10

3 – Chandler Nernes, Murphy, 35-08

Discus Throw

1 – Kensen Davis, Cherokee, 129-07

2 – Luke Smith, Cherokee, 122-00

3 – William Wood, Andrews, 105-01

5 – Luke Climbingbear, Cherokee, 92-01

6 – Nathaniel Littlejohn, Cherokee, 89-08

Shot Put

1 – Isaac Weaver, 43-07

2 – Kensen Davis, Cherokee, 41-00

3 – Luke Smith, Cherokee, 38-02

11 – Jayden Tramper, Cherokee, 32-07.50

Women’s Events

Team Scores

1 – Rosman 136

2 – Murphy 84

3 – Andrews 71

4 – Cherokee 44

100M Dash

1 – Makynna McDonald, Rosman, 13.16

2 – Cayla Geer, Murphy, 13.59

3 – Kylie Donaldson, Andrews, 13.89

6 – Ella Sokol, Cherokee, 14.98

7 – Niya Mora, Cherokee, 15.21

200M Dash

1 – Makynna McDonald, Rosman, 27.54

2 – Letsi Burgos, Cherokee, 27.98

3 – Alissa Cheek, Rosman, 29.80

6 – Lexi Davis, Cherokee, 31.51

7 – Ella Sokol, Cherokee, 31.74

400M Dash

1 – Corinne Cotton, Murphy, 1:03.78

2 – Alissa Cheek, Rosman, 1:03.85

3 – Anna Leatherwood, Murphy, 1:15.94

800M Run

1 – Lexi Powell, Rosman, 2:44.39

2 – Marisa Cole, Rosman, 2:54.55

3 – Tristin Powell, Rosman, 2:57.56

1600M Run

1 – Marisa Cole, Rosman, 6:45.21

2 – Tristin Powell, Rosman, 6:45.40

3 – Emma Moretz, Rosman, 6:45.50

3200M Run

1 – Marisa Cole, Rosman, 16:53.92

100M Hurdles

1 – Makynna McDonald, Rosman, 17.49

2 – Kaiya Ellis, Andrews, 19.07

3 – Hannah Talkington, Andrews, 19.73

5 – Shelby Solis, Cherokee, 21.29

300M Hurdles

1 – Lillian Orr, Rosman, 54.60

4x100M Relay

1 – Rosman, 54.65

2 – Andrews, 55.58

3 – Cherokee, 56.71

4x200M Relay

1 – Murphy, 1:57.25

2 – Cherokee, 1:58.06

3 – Rosman, 1:59.36

4x400M Relay

1 – Rosman, 4:51.47

2 – Cherokee, 4:55.90

3 – Murphy, 4:59.91

4x800M Relay

1 – Rosman, 11:30.49

2 – Murphy, 12:02.70

High Jump

1 – Breeze Hinton, Murphy, 4-08

2 – Niya Mora, Cherokee, 4-02

Long Jump

1 – Lillian Orr, Rosman, 15-02

2 – Kylie Donaldson, Andrews, 15-00

3 – Beth Shook, Andrews, 13-10

4 – AJ Hill, Cherokee, 12-10

6 – Adi Cooper, Cherokee, 11-02

Triple Jump

1 – Kylie Donaldson, Andrews, 32-04

2 – Lillian Orr, Rosman, 30-08

3 – Kaiya Ellis, Andrews, 30-00

Discus Throw

1 – Alexis Smith, Cherokee, 92-01

2 – Aiden Smith, Murphy, 90-08

3 – Saige Kent, Murphy, 77-06

8 – Jaelyn Lossiah, Cherokee, 66-02

Shot Put

1 – Alexis Beasley, Andrews, 30-01

2 – Rylie McDonald, Andrews, 30-00.25

3 – Alexis Smith, Cherokee, 29-09

5 – Kamia Wiggins, Cherokee, 29-01

9 – Jaelyn Lossiah, Cherokee, 23-06

Adaptive Girls Wheelchair Discus Throw

1 – Jordan Oliver, Murphy, 16-07

Adaptive Girls Wheelchair Shot Put

1 – Jordan Oliver, Murphy, 7-08

Adaptive Girls 100M Wheelchair Race

1 – Jordan Oliver, Murphy, 46.70