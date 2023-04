New enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians (Oct. 1, 2022 – March 31, 2023)

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between Oct. 1, 2022 – March 31, 2023, who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a per capita distribution of distributable net gaming revenue for the period of Oct. 1, 2022 – March 31, 2023. This list is being published according to Cherokee Code Section 16C-4.

Imani Lucia Aguilar

Ama Rayne Allison

Baeleigh Sarai Arch

Cecilia Rose Armachain

Charleigh Loralei Armachain

Cypress Elizabeth Armachain

Gunner Ray Autrey

Haven Caroline Autrey

John Calvin Bahe, Jr.

Ivy Leandra Bark

Ember Rhae Gi-Ga-Ge Biddix

Araya Sunshine Bird

Dinahe Atsila Bird

John Cameron Bird

Rae Shaliyeni Bird

Koa Lily Bone

Elias A-Wo-Ha-Li Bradley

Nyla Reign Bruneel

Ani Elise Bynum

Yona-Dina-Danv-Hi Ugv-Wiyuhi Catolster

Jenifer Rebecca Clasing

Tristan David Climbingbear

Nova Lamar Coffey

Kayliana Rye Collins

Lucy James Corbin George

Penelope River Corral

Millie Ellis Cox

Ahraia Rose Davis

Ariella Dawn Jean Davis

Riley Jade Esquivel

Terrell Danjer Franks

Quentin Micheal Wayne French

Monett Diana Garcia

Everleigh Iris Garcia-Lee

Lottie Bea George

Levi William Bruce Gilley

Kai Clifford Gloyne

Kehlani Aaron-Rain Gloyne

Kalila Esmae Griffin

Hudson Lee Griffith

Adalin Layne Harris

Raeleigh Hope Harris

Tessa Jade Hathcoat

Lonnie Douglas Hernandez

Maximus Robert Alan Hill

Bijon Elijah Hughes

Drayson Nulv Jackson

Cohen Lafayette James

Bella Rose Jobe

Dakari Makai Johnson

Samson Giles Storm Jumper

Phoebe Marcella Lambert

Sawyer Jo Litton

Timothy Jeffrey Locust, III

Levi Alan Locust

Juan Carlos Lomax, Jr.

Oaklon Will West Long

Silien Lee Nvda Uwetsi Long

Paxton Alan Longshore

Angela Rose Lopez

Elijah Silas Lopez

Messiah Niguel Lopez

Noah Heriberto Lopez

Braxton Parris Lossie

Benjamin Von Lowell

Elizabeth Grace McCoy

Anthony Edward McDonald

Kian Jackson McKinney

Roryian Eli McNeilly

Byet-Nuk-Kuk Mendoza

Juliette Reign Mendoza

Yvette Elaina Mendoza

Josephina Rose Miller

Kinley Nehlsen Miller

Brodie Mizu

Salem Ruby Moore

Lilly Ray Grace Morgan

Lucas Jay Nedvin

Braxton Everett Panther

Alan Elijah Paz

Ayden Lous Paz

Levi Xavier Paz

Valentina Michelle Pensavalle

Julia Deborah Placko

Salem Blair Plummer

Jayden Revolution Porras

Logan Hero Porras

Owen Zephyr Porras

Nyla Kay Powers

Wyatt Koale Quattlebaum

Blakely Ella Ramirez

Xavion Nine Ramirez

Presley Jace Rattler-Welch

River Charles Lee Reed

Kaiyah Storm Rickman

Blayke Lynn Ross

Sebastian Norberto Santoyo

Audrey Bonnie Saunooke

Gianna Lillian Saunooke

Cody Greyhawk Schulze

Krimsenn Rayne Shell

Zaebrien Edward Shell

Hadleigh Brooke Sherrill

Dylan Jeremiah Sims

Amiah Roze Smathers

Easton Axl Smith

Vivian Raye Solis

Alisaie Dawn Stuart

Daniel Luc Styles

Safe Jackson Surrender

Ziar Grace Marie Swaney

Layla Michelle Swayney

Asher Kit Taylor

Elias Erik Teesateskie

Siah Ross Teesateskie

Abraham Riley Thomas

Aspen Mae Thompson

Asher Keda Wachacha

Carson Lee Ward

Preston Royal Watson

Adaya Jordan Watty

Dusty Gleison Watty

Taiven Dre Watty

Finnley Hope Welch

Samarra Wa Le La Welch

Trayzion Ali Welch

Sakura Rebekka Wildcat

Berkleigh Ginger Williams

Troy Evan Williams

Crew Franklin Woodard

Nevleigh Tez Wright

Lucas Kye Yanez