TRACK & FIELD: Cherokee teams come out on top as they host four-school meet

One Feather Staff Report

CHEROKEE, N.C. – The Cherokee High School (CHS) track and field team hosted a four-school meet on the afternoon of Wednesday, March 29, and both the CHS Braves and Lady Braves teams took first place. Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event and all CHS finishers:

Men’s Events

Team Scores

1 – Cherokee 85

2 – Robbinsville 81

3 – Murphy

100M Dash

1 – Ryan Payne, Murphy, 11.59

2 – Levi Winter, Cherokee, 11.82

3 – Chandler Nernes, Murphy, 11.92

9 – Eli Bird, Cherokee, 12.41

11 – Jonathan Saylor, Cherokee, 12.70

200M Dash

1 – Cameron Grooms, Murphy, 23.58

2 – Ryan Payne, Murphy, 24.73

3 – Brady Grant, Murphy, 25.07

4 – Ayden Thompson, Cherokee, 25.19

5 – Jonathan Saylor, Cherokee, 25.45

11 – Luke Climbingbear, Cherokee, 30.40

400M Dash

1 – Anthony Lossiah, Cherokee, 54.28

2 – Cooper Adams, Robbinsville, 56.91

3 – Ryan Payne, Murphy, 57.32

800M Run

1 – Jaylan McCoy-Bark, Cherokee, 2:04.78

2 – William Cable, Robbinsville, 2:15.64

3 – Samuel Hernandez, Cherokee, 2:17.60

4 – Oztin Swayney, Cherokee, 2:20.36

7 – Isiah Ledford, Cherokee, 2:40.71

12 – Gideon Freeman, Cherokee, 3:28.90

1600M Run

1 – Tyce Hogner, Cherokee, 4:59.89

2 – Aizen Bell, Cherokee, 5:04.82

3 – William Cable, Robbinsville, 5:07.51

4 – Samuel Hernandez, Cherokee, 5:15.58

5 – Oztin Swayney, Cherokee, 5:24.46

110M Hurdles

1 – Brock Adams, Robbinsville, 15.42

2 – Levi Winter, Cherokee, 17.60

3 – Camden Breazeale, Murphy, 20.25

300M Hurdles

1 – Brock Adams, Robbinsville, 45.04

2 – Camden Breazeale, Murphy, 47.80

3 – Levi Winter, Cherokee, 48.19

4 – Eli Bird, Cherokee, 52.24

4x100M Relay

1 – Murphy, 47.24

2 – Robbinsville, 47.41

3 – Cherokee, 48.97

4x200M Relay

1 – Murphy, 1:36.05

2 – Robbinsville, 1:36.94

3 – Cherokee, 1:39.01

4x400M Relay

1 – Cherokee, 3:53.02

4x800M Relay

1 – Cherokee, 9:02.46

2 – Murphy, 10:01.68

High Jump

1 – Brock Adams, Robbinsville, 6-02

2 – Aizen Bell, Cherokee, 5-08

3 – Camden Breazeale, Murphy, 5-02

Long Jump

1 – Caleb Draper, Robbinsville, 18-08

2 – Cooper Adams, Robbinsville, 18-02.50

3 – Shiloh Woodson, Cherokee, 17-01.50

6 – Ayden Thompson, Cherokee, 15-08

7 – Xavier Otter, Cherokee, 14-07.00

8 – Tyce Hogner, Cherokee, 14-04.50

Triple Jump

1 – Caleb Draper, Robbinsville, 37-00.50

2 – Kasen Buchanan, Robbinsville, 33-01.00

Pole Vault

1 – Oisin Ledford, Unattached, 9-00

2 – Tillman Adams, Robbinsville, 9-00

Discus Throw

1 – Luke Smith, Cherokee, 118-06

2 – Tytan Teesateskie, Robbinsville, 102-06

3 – Nathaniel Littlejohn, Cherokee, 90-03

4 – Luke Climbingbear, Cherokee, 90-01

Shot Put

1 – Luke Smith, Cherokee, 38-07.75

2 – Donovin Hall, Robbinsville, 37-03

3 – Brody Ortin, Murphy, 34-00

6 – Jayden Tramper, Cherokee, 32-08

7 – Owen Bird, Cherokee, 31-02

Women’s Events

Team Scores

1 – Cherokee 71

2 – Robbinsville 69

3 – Murphy 68

4 – Nantahala 4

100M Dash

1 – Kensley Phillips, Robbinsville, 13.85

2 – Claire Barlow, Robbinsville, 13.91

3 – Cayla Geer, Murphy, 13.99

4 – Niya Mora, Cherokee, 14.68

6 – Ella Sokol, Cherokee, 15.14

7 – Awee Walkingstick, Cherokee, 15.56

200M Dash

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 26.73

2 – Letsi Burgos, Cherokee, 27.34

3 – Sasha Ledford, Unattached, 29.09

4 – Lexi Davis, Cherokee, 30.82

6 – Ella Sokol, Cherokee, 31.19

9 – Aaliyah Ben, Cherokee, 35.55

400M Dash

1 – Katie-Lyn Gross, Robbinsville, 1:12.15

2 – Ella Sokol, Cherokee, 1:13.62

3 – Anna Leatherwood, Murphy, 1 :15.07

800M Run

1 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 2:27.86

2 – Corinne Cotton, Murphy, 2:47.42

3 – Katelyn Decker, Murphy, 2:57.73

4 – Izzy Raby, Cherokee, 3:04.73

100M Hurdles

1 – Shelby Solis, Cherokee, 47.50

4x100M Relay

1 – Cherokee, 56.97

2 – Murphy, 59.29

3 – Nantahala, 1:05.36

4x200M Relay

1 – Robbinsville, 1:54.08

2 – Murphy, 1:58.80

3 – Cherokee, 2:04.02

4x400M Relay

1 – Cherokee, 4:48.32

2 – Murphy, 4:56.39

4x800M relay

1 – Cherokee, 11:25.78

2 – Murphy, 12:14.02

High Jump

1 – Calista Rumfelt, Murphy, 4-10

2 – Loshi Ward, Cherokee, 4-06

3 – Breeze Hinton, Murphy, 4-06

4 – Niya Mora, Cherokee, 4-04

Long Jump

1 – Adi Cooper, Cherokee, 24-07.25

2 – Zoie Shuler, Robbinsville, 16-11.50

3 – Sasha Ledford, Unattached, 16-04

7 – Loshi Ward, Cherokee, 13-02

8 – AJ Hill, Cherokee, 11-10.50

9 – Lilly Ramos, Cherokee, 10-01

Triple Jump

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 37-06

2 – Claire Barlow, Robbinsville, 31-04.50

3 – Kensley Phillips, Robbinsville, 30-03.50

4 – Loshi Ward, Cherokee, 29-09.50

7 – Selu Swayney, Cherokee, 27-01

8 – AJ Hill, Cherokee, 26-09.50

Pole Vault

1 – Sasha Ledford, Unattached, 10-00

2 – Caydin Long, Unattached, 5-06

Discus Throw

1 – Alexis Smith, Cherokee, 92-11

2 – Saige Kent, Murphy, 82-04

3 – Aubrie Wachacha, Robbinsville, 77-06

9 – Jaelyn Lossiah, Cherokee, 64-01

Shot Put

1 – Jaelyn Lossiah, Cherokee, 38-04.75

2 – Alexis Smith, Cherokee, 29-09.75

3 – Aubrie Wachacha, Robbinsville, 29-08.50

Adaptive Women’s Wheelchair Discus Throw

1 – Jordan Oliver, Murphy, 13-07

Adaptive Women’s Wheelchair Shot Put

1 – Jordan Oliver, Murphy, 7-07

Adaptive Women’s 100M Wheelchair Race

1 – Jordan Oliver, Murphy, 38.91