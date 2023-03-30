Cherokee Elementary School 3rd Nine Weeks Honor Roll

3rd Grade
Principal’s Honor Roll: Axe Milholen, Camden Standingdeer, Clarice Smith, Colt Miles, Cullen Bradley, Hailey Lambert, Hinlee Taylor, Jaden Shelton, Joselina Crowe-Wilnoty, Kedron Hyatt, Leah Walkingstick, Leighton Bryson, Leighton Myers, Liam Maney, Logan Walker, Marcella Wolfe, Orion Skulski, Samuel Lomas, Sylas Waldroup, Taylah Ingram, Tokahey Grant, Tucker Blankenship, Tyran Parker, Warner Jones, Xander Long
A Honor Roll: Aleena Ledford, Aubree Reed, Daaed Blankenship, Dayla Martinez
B Honor Roll: Alex Rodriquez-Davis, Altliana Calhoun, Ami Bradley, Angelina Ortiz, Anthony Blankenship, Ariyanna Hornbuckle, Bailey Swimmer, Braylon Squirrell, Dennis Littlejohn, Dine Lopez, Elias Teesateskie, Gia Crowe-Taylor, Hayleigh Bowman, Huxley Blythe, Isabela Crowe, Jacoby Taylor, Jonah Biddix, Kolin Griffin, Kyle Wahnetah, Kylex Pheasant, Lula Ramirez-Sequoyah, Makayla Lien, Mali Smith, Miri Larch, Nevaeh Rhinehart, Nylah Teesateskie, Quincey Watty, Syler Ledford, Tegan “Kiowa” Johnson, Theodore Squirrel
Merit Honor Roll: Alavia Owle, Aliceiah Wolfe, Alyssa “Rayne” Queen, Branson Ledford, Evard “Chum” Bradley, Holden McCormick, Jacelyn Velazquez-Lossiah, Jaden Lambert, Kaliyah Wolfe, Levi Winstead, Mac-Kinley Roach, Mosiah Brady, Niyah Taylor, Tso-I Armachain, Zoey Sutton
4th Grade
Principal’s Honor Roll: Amaya Rodriguez, Bristol Armachain, Bryson Beach, Caitlyn Bone, Connor Thompson, Daryan Smith, Drake Donlin, Ehko Lossiah, Ella Cline, Kaeson Reed, Kai Peone, Keniethea Wildcat, Leiland Rhinehart, Marley Murphy, Marlie Price, Oakley Wolfe, Peyton Arch, William Howell, Xander Miles, Xavier Shelton
A Honor Roll: Mya Wahnetah
B Honor Roll: Arian Queen, Ariel Crowe, Colton Owl-Wiggins, Eli Simpson, Elli Thompson, Evelyn Taylor, Izabela Crowe-Lossiah, Jayce West, Kaylahni Williams, Keagan Taylor, Kenton Welch, Khloe Sequoyah, Liam Cripps, Lindsey Reed, Loki Raya, Marian Read, Mato Wi Raines, Mika Bradley, Mitchell Johnson, Richard Williams, Rylan Ledford, Savannah Driver, William Connor, Wyatt Moore
Merit Honor Roll: Channin Maye, Darren “Tye” West, Jalen Taylor, Kaden Bennett, Kinley Crowe, Lula Ensley, Meeka Taylor, Michael Reed
5th Grade
Principal’s Honor Roll: Adalynn Taylor, Adrian Santos, Amelia Holiday, Aryahnie Pheasant, Azurea Miles, Hunter McMillan, Kealan Jumper, Kenleigh Hornbuckle, Kirsten Anderson, Kody May Gloyne, Kynleigh Taylor, Laila George, Laylauna Allison, Lily Robertson, Lucas Myers, Makai Hernandez, Nakisha Saunooke, Nickyle Teesatuskie, Odie Owle, Piper Owen, Serenity Willis, Sophia Tremko, Uriah Ben
B Honor Roll: Abelia Mahan-Flores, Ageyv Jenkins, Aiyana Jenkins, Aurora Crowe, Brayden Lomas, Carolyn (Yang) Lillard, Carter Cash, Chotky Davis, Curren McCoy, David Kalonaheskie, Emaline Cucumber, Elliot Brown, Emily Maney, Emma Milholen, Gabe Read, Jace Postoak, Jack Maney, Jallen Calhoun, Jaxon Wade, Jeshua Lossiah, Kaelyn Montelongo, Kailey James, Kendryk Crowe-Jackson, Nicholas Holder, Rhema Anders, Riley Standingdeer, Ryland Jenkins, Sara Reed, Sean Schultz, Selina Yanez, Story Martens, Tai Foalima, Tristen Tisho, Xavion Davis
Merit Honor Roll: Aaliyah Queen, Boyd “Bishop” Taylor, Brannon Arch, Hayden Rhinehart, James Ledford, Nathan Taylor, Rihanna Calhoun