TRACK & FIELD: Cherokee participates in WNC Kickoff Invitational

One Feather Staff Report

CULLOWHEE, N.C. – The Cherokee High School (CHS) track and field team participated in the WNC Kickoff Invitational at the Western Carolina University track in Cullowhee on the afternoon of Friday, March 24. Following are results, per nc.milesplit.com, showing the top three finishers in each event plus all CHS finishers:

Men’s Team Scores

1 – Christ School 135.33

2 – Franklin 117.83

3 – Swain Co. 66

4 – Robbinsville 58.5

5 – Pisgah 52

6 – Smoky Mtn. 45

7 – Erwin 39

8 – Cherokee and Mountain Heritage (tie at 37)

10 – Enka 28

11 – Murphy 23

12 – Hayesville 19

13 – Andrews 18

14 – Tuscola 11

15 – East Burke 8

16 – Freedom and Hiwassee Dam (tie at 3)

18 – Asheville School 1.33

Women’s Team Scores

1 – Franklin 134

2 – Swain Co. 127.5

3 – Tuscola 63

4 – 127.5

5 – Hayesville 49.5

6 – Robbinsville 44

7 – Murphy 40

8 – Cherokee 37

9 – Smoky Mtn. 36

10 – Rosman 31

11 – Freedom 29

12 – Asheville School 22

13 – Madison 20

14 – Andrews 16

15 – Enka 15

16 – East Burke 6

17 – Erwin 4

18 – Tri-County Early College 1

Women’s Discus

1 – Ella Capps, Madison, 102’8”

2 – Alexis Smith, Cherokee, 94’11”

3 – Charley Seagle, Franklin, 92’3”

22 – Jaelyn Lossiah, Cherokee, 63’1”

Men’s Discus

1 – Jesse Shelton, Mountain Heritage, 170’0”

2 – Iggy Welch, Erwin, 143’0”

3 – Nse Uffort, Swain Co., 138’10”

5 – Kensen Davis, Cherokee, 133’8”

23 – Luke Smith, Cherokee, 102’10”

31 – Nathaniel Littlejohn, Cherokee, 89’11”

Women’s Discus Wheelchair

1 – Jordan Oliver, Murphy, 17’0”

Women’s Shot Put

1 – Ella Capps, Madison, 35’5.75”

2 – Charley Seagle, Frnaklin, 34’10”

3 – Sam Morgan, Pisgah, 34’8”

11 – Alexis Smith, Cherokee, 27’2”

28 – Jaelyn Lossiah, Cherokee, 22’6”

Men’s Shot Put

1 – Jesse Shelton, Mountain Heritage, 54’4.50”

2 – Antonio Lorenzo, Smoky Mtn., 48’1”

3 – Taylor McClure, Hayesville, 47’10”

7 – Kensen Davis, Cherokee, 43’11”

20 – Luke Smith, Cherokee, 37’3”

44 – Jayden Tramper, Cherokee, 26’10”

Women’s Shot Put Wheelchair

1 – Jordan Oliver, Murphy, 8’1”

Women’s Triple Jump

1 – Zoie Shuler, RObbinsville, 38’1.50”

2 – Addison Coker, Franklin, 33’9”

3 – Lydia Norman, Smoky Mtn., 33’5.50”

8 – Loshi Ward, Cherokee, 29’9”

14 – Selu Swayney, Cherokee, 26’11”

17 – AJ Hill, Cherokee, 26’8.50”

Men’s Triple Jump

1 – Tony Murphy, Christ School, 42’6.50”

2 – Morlue Eesiah, Christ School, 41’6”

3 – Samuel Preston, Andrews, 41’0”

Women’s Long Jump

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 18’4”

2 – Laura Covarrubias, Franklin, 17’8”

3 – Addison Coker, Franklin, 16’5”

10 – Loshi Ward, Cherokee, 13’10.5”

23 – Lilly Ramos, Cherokee, 11’0.50”

25 – Adi Cooper, Cherokee, 9’9”

Men’s Long Jump

1 – Quinton Cancel, Christ School, 20’8.50”

2 – Cuttler Adams, Robbinsville, 20’5”

3 – Jake Lowery, Pisgah, 20’3.50”

24 – Ayden Thompson, Cherokee, 16’8.50”

Women’s Pole Vault

1 – Amelia Rogers, Swain Co., 18’6”

2 – Boston Stringer, Franklin, 10’0”

3 – Alden Thomas, Swain Co., 9’0”

Men’s Pole Vault

1 – Matthew Gray, Swain Co., 16’6”

2 – Kenneth Byrd, East Burke, 16’0”

3 – Blake Cassada, Franklin, 13’0”

Women’s High Jump

1 – Gracie Sutton, Swain Co., 5’2”

2 – Naomi Feagin, Swain Co., 4’10”

3 – Ella Matheson, Hayesville, 4’8”

11 – Loshi Ward, Cherokee, 4’6”

15 – Niya Mora, Cherokee, 4’4”

Men’s High Jump

1 – Adam Ledford, Mountain Heritage, 6’2”

2 – Brock Adams, Robbinsville, 6’0”

3 – Malakai Davis, Enka, 5’10”

16 – Aizen Bell, Cherokee, 5’4”

Women’s 4x800M Relay

1 – Swain Co. A, 9:56.60

2 – Tuscola, 11:07.65

3 – Swain Co. B, 11:20.61

4 – Cherokee, 11:22.71

Men’s 4x800M Relay

1 – Cherokee, 8:42.13

2 – Swain Co., 8:53.64

3 – Christ School, 8:55.64

Women’s 100M Hurdles

1 – Caroline Spilliards, Smoky Mtn., 16.38

2 – Emma Shook, Hayesville, 16.86

3 – Makynna McDonald, Rosman, 17.49

19 – Shelby Solis, Cherokee, 22.22

Men’s 110M Hurdles

1 – Brock Adams, Robbinsville, 15.26

2 – Elijah Cochran, Franklin, 15.78

3 – Austin Jenkins, Swain Co., 15.81

5 – Levi Winter, Cherokee, 17.06

Women’s 100M Dash

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 12.51

2 – Laura Covarrubias, Franklin, 12. 57

3 – Journey Morrison, Asheville School, 13.14

21 – Aaliyah Ben, Cherokee, 14.64

25 – Niya Mora, Cherokee, 14.97

26 – Ella Sokol, Cherokee, 14.97

Men’s 100M Dash

1 – Evan Byrd, Pisgah, 10.94

2 – Cuttler Adams, Robbinsville, 11.00

3 – Elijah Cochran, Franklin, 11.14

26 – Levi Winter, Cherokee, 12.16

Women’s 100M Wheelchair

1 – Jordan Oliver, Murphy, 37.95

Women’s 4x200M Relay

1 – Franklin, 1:51.55

2 – Swain Co., 1:54.48

3 – Smoky Mtn., 1:58.24

6 – Cherokee, 1:58.99

Men’s 4x200M Relay

1 – Christ School, 1:34.01

2 – Robbinsville, 1:34.69

3 – Murphy, 1:35.23

10 – Cherokee, 1:44.10

Women’s 1600M Run

1 – Eva Rinker, Tuscola, 5:14.70

2 – Katie Deacon, Freedom, 5:19.24

3 – Meah Walsh, East Burke, 5:37.01

Men’s 1600M Run

1 – Dawson Reeves, Christ School, 4:17.42

2 – Kahzi Sealey, Christ School, 4:19.25

3 – Caleb Phillps, Christ School, 4:28.07

6 – Jaylan McCoy-Bark, Cherokee, 4:33.65

14 – Tyce Hogner, Cherokee, 5:03.27

20 – Aizen Bell, Cherokee, 5:11.40

21 – Tanis Esquivel, Cherokee, 5:12.08

29 – Samuel Hernandez, Cherokee, 5:27.34

32 – Oztin Swayney, Cherokee, 5:30.17

Women’s 4x100M Relay

1 – Pisgah, 53.34

2 – Franklin, 53.34

3 – Smoky Mtn., 54.28

9 – Cherokee, 57.14

Men’s 4x100M Relay

1 – Christ School, 44.48

2 – Pisgah, 44.99

3 – Erwin, 45.39

11 – Cherokee, 48.56

Women’s 400M Dash

1 – Chandler Lowery, Pisgah, 1:03.35

2 – Ava Cooke, Freedom, 1:03.64

3 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 1:04.03

Men’s 400M Dash

1 – Evan Byrd, Pisgah, 50.34

2 – Isaiah Roots, Franklin, 50.51

3 – Cameron Grooms, Murphy, 51.68

9 – Anthony Lossiah, Cherokee, 53.00

37 – Isiah Ledford, Cherokee, 1:09.05

Women’s 300M Hurdles

1 – Emma Shook, Hayesville, 49.75

2 – Kinsley Hyatt, Swain Co., 52.10

3 – Mya Burrows-Kurr 52.17

Men’s 300M Hurdles

1 – Elijah Cochran, Franklin, 40.81

2 – Brock Adams, Robbinsville, 41.35

3 – Austin Jenkins, Swain Co., 43.44

16 – Levi Winter, Cherokee, 49.07

21 – Eli Bird, Cherokee, 53.20

Women’s 800M Run

1 – Eva Rinker, Tuscola, 2:23.94

2 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 2:28.51

3 – Annie Lewis, Swain Co., 2:30.18

21 – Izzy Raby, Cherokee, 3:04.99

Men’s 800M Run

1 – Dawson Reeves, Christ School, 1:57.12

2 – Kahzi Sealey, Christ School, 1:58.68

3 – Logan Russo, Franklin, 1:59.41

15 – Tanis Esquivel, Cherokee, 2:12.59

20 – Samuel Hernandez, Cherokee, 2:22.18

22 – Oztin Swayney, Cherokee, 2:23.59

55 – Isiah Ledford, Cherokee, 2:48.88

64 – Gideon Freeman, Cherokee, 3:26.87

Women’s 200M Dash

1 – Laura Covarrubias, Franklin, 25.75

2 – Zoie Shuler, Robbinsville, 26.29

3 – Makynna McDonald, Rosman, 27.26

7 – Letsi Burgos, Cherokee, 28.65

25 – Lexi Davis, Cherokee, 31.42

26 – Ella Sokol, Cherokee, 31.44

Men’s 200M Dash

1 – Isiah Roots, Franklin, 23.26

2 – De’Aijaha Ray, Erwin, 23.62

3 – Malachi McKneely, Smoky Mtn., 23.68

24 – Ayden Thompson, Cherokee, 25.64

Women’s 3200M Run

1 – Olivia Arnold, Tuscola, 13:24.89

2 – Marden Harvey, Swain Co., 13:56.89

3 – Abigail Pope, Franklin, 14:16. 02

Men’s 3200M Run

1 – Caleb Phillips, Smoky Mtn., 10:08.59

2 – Jaylan McCoy-Bark, Cherokee, 10:10.41

3 – Barrett Stork, Franklin, 10:16.36

8 Tyce Hogner, Cherokee, 10:45.22

Women’s 4x400M Relay

1 – Franklin, 4:21.32

2 – Swain Co., 4:21.73

3 – Pisgah, 4:27.58

5 – Cherokee, 4:35.12

Men’s 4x400M Relay

1 – Franklin, 3:27.22

2 – Christ School, 3:29.97

3 – Swain Co., 3:40.52

4 – Cherokee, 3:42.93