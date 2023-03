MIDDLE SCHOOL TRACK: Cherokee competes at meet in Hayesville

One Feather Staff Report

HAYESVILLE, N.C. – The Cherokee Middle School (CMS) track and field team competed in a three-school meet hosted by Hayesville Middle School at the Hayesville High School track on the afternoon of Monday, March 20. Following are results, per nc.milesplit.com, showing the top three finishers in each event plus all CMS finishers:

Boys Events

Team Scores

1 – Swain Co. Middle 97.5

2 – Hayesville Middle 96

3 – Cherokee Middle 26.5

100M Dash

1 – Kaden Sawyer, Swain Co., 12.11

2 – Colin Walker, Hayesville, 13.13

3 – Jacob Allison, Hayesville, 13.13

6 – Kimo Sokol, Cherokee, 13.65

9 – Brayon Tucker, Cherokee, 14.89

10 – Mack Burgess, Cherokee, 15.29

200M Dash

1 – Johan Webb, Hayesville, 24.95

2 – Jacob Allison, Hayesville, 26.32

3 – Lance Coker, Hayesville, 26.73

7 – Aiden Larch, Cherokee, 31.05

11 – Brayon Tucker, Cherokee, 32.94

400M Dash

1 – Kaden Sawyer, Swain Co., 1:00.44

2 – Kaden Cucumber, Swain Co., 1:04.34

3 – Silas Lovingood, Hayesville, 1:04.46

9 – Mack Burgess, Cherokee, 1:14.86

800M Run

1 – Jackson Dye, Hayesville, 2:31.31

2 – James Loftis, Swain Co., 2:31.79

3 – Micah Moss, Hayesville, 2:31.87

4 – Kaden Stephens, Cherokee, 2:34.06

11 – Utsela Saunooke, Cherokee, 2:49.31

16 – Levi Oocumma, Cherokee, 3:06.06

1600M Run

1 – Ross Clapsaddle, Swain Co., 5:20.36

2 – Jackson Dye, Hayesville, 5:27.83

3 – James Loftis, Swain Co., 5:42.18

12 – Levi Oocumma, Cherokee, 6:35.42

110M Hurdles

1 – Johan Webb, Hayesville, 17.24

2 – Silas Lovingood, Hayesville, 21.03

3 – Kale Walkingstick, Swain Co., 21.05

5 – Kimo Sokol, Cherokee, 21.25

4x100M Relay

1 – Swain Co., 51.05

2 – Hayesville, 53.15

3 – Cherokee, 57.49

4x200M Relay

1 – Hayesville, 1:47.98

2 – Swain Co., 1:53.79

3 – Cherokee, 2:00.62

4x400M Relay

1 – Swain Co., 4:05.39

2 – Hayesville, 4:28.63

4x800M Relay

1 – Swain Co., 10:02.65

2 – Hayesville, 10:10.81

High Jump

1 – Derek Gunter, Swain Co., 5-00

2 – Kimo Sokol, Cherokee, 5-00

3 – Blake Lambert, Swain Co., 4-10

4 – Mack Burgess, Cherokee, 4-10

Long Jump

1 – Johan Webb, Hayesville, 17-00

2 – Brett Hanna, Hayesville, 13-03

3 – CJ Finn, Hayesville, 13-00.50

6 – Utsela Saunooke, Cherokee, 11-07

10 – Levi Oocumma, Cherokee, 11-00

Triple Jump

1 – Johan Webb, Hayesville, 34-06.75

2 – Kaden Cucumber, Swain Co., 32-10.50

3 – Ayden Kirkland, Swain Co., 29-09.50

Discus Throw

1 – Christian Grant, Cherokee, 105-00

2 – Mason Buckner, Hayesville, 98-06

3 – Sam Owle, Swain Co., 34-03.50

6 – Johnny Long, Cherokee, 31-01

7 – Reginold Hyatt, Cherokee, 30-05

Girls Events

Team Scores

1 – Hayesville Middle 94

2 – Swain Co. Middle 75

3 – Cherokee 55

100M Dash

1 – Kaydence Morrow, Hayesville, 14.32

2 – Marlo Joyce, Hayesville, 14.34

3 – Lilly Lossiah, Cherokee, 14.52

4 – Nazari Bell, Cherokee, 14.70

5 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 14.75

7 – Taytem Saunooke, Cherokee, 15.21

200M Dash

1 – Kaydence Morrow, Hayesville, 30.44

2 – Cara Aldridge, Swain Co., 31.09

3 – Emily Dowling, Hayesville, 31.42

7 – Cambry Stamper, Cherokee, 33.43

9 – Keysa Ann Collins, Cherokee, 34.87

10 – Khloe Cucumber, Cherokee, 36.14

400M Dash

1 – Leilani Queen, Swain Co., 1:10.49

2 – Kazandra Cooper, Swain Co., 1:10.64

3 – Alexia Fields, Hayesville, 1:11.75

4 – Cambry Stamper, Cherokee, 1:14.08

9 – Kyla Keel-Aguilera, Cherokee, 1:22.87

800M Run

1 – Savannah Burch, Hayesville, 2:45.31

2 – Emily Grey Stargell, Swain Co., 2:52.49

3 – Sydney Greenstone, Hayesville, 3:01.94

5 – Maya Lossiah, Cherokee, 3:10.15

14 – Jamee McMillan, Cherokee, 3:25.93

17 – Viola Williams, Cherokee, 3:42.29

1600M Run

1 – Emily Grey Stargell, Swain Co., 6:07.70

2 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 6:13.18

3 – Sydney Greenstone, Hayesville, 6:13.64

4 – Maya Lossiah, Cherokee, 6:39.73

6 – Morgan Hernandez, Cherokee, 6:52.54

100M Hurdles

1 – Khylei Alberta, Hayesville, 20.14

2 – Annabelle Bradley, Swain Co., 20.27

3 – Emily Dowling, Hayesville, 20.28

4 – Kyla Keel-Aguilera, Cherokee, 22.09

4x100M Relay

1 – Hayesville, 58.52

2 – Swain Co., 1:03.11

3 – Cherokee, 1:03.65

4x200M Relay

1 – Hayesville, 2:03.99

2 – Cherokee, 2:09.63

3 – Swain Co., 2:12.88

4x400M Relay

1 – Cherokee, 4:54.52

2 – Swain Co., 5:08.41

3 – Hayesville, 5:09.56

4x800M Relay

1 – Cherokee, 11:17.27

2 – Hayesville, 11:33.24

3 – Swain Co., 11:46.95

High Jump

1 – Kazandra Cooper, Swain Co., 4-04

2 – Josclyn Stamper, Cherokee, 4-02

3 – Leilani Queen, Swain Co., 4-02

5 – Jamee McMillan, Cherokee, 4-00

Long Jump

1 – Marlo Joyce, Hayesville, 13-09

2 – Leilani Queen, Swain Co., 13-07

3 – Gracie Deck, Swain Co., 11-06.75

8 – Cambry Stamper, Cherokee, 10-08

9 – Morgan Hernandez, Cherokee, 10-07

Triple Jump

1 – Lucy Trout, Hayesville, 29-10.70

2 – Leilani Queen, 28-11

3 – Mackenzee Bird, Swain Co., 26-09.50

4 – Tayten Saunooke, Cherokee, 26-00.50

5 – Deanna Long, Cherokee, 25-08.50

6 – Nazari Bell, Cherokee, 25-07.50

Discus Throw

1 – Josclyn stamper, Cherokee, 87-02

2 – Blaire Hedden, Hayesville, 75-02

3 – Baylee Phillips, Swain Co., 69-04

8 – Laylah Thompson, Cherokee, 56-07

9 – Annie Tramper, Cherokee, 56-01

11 – Briane Teesateskie, Cherokee, 52-03

Shot Put

1 – Viola Williams, Cherokee, 34-05.50

2 – Josclyn Stamper, Cherokee, 31-00

3 – Blaire Hedden, Hayesville, 29-02.50

9 – Laylah Thompson, Cherokee, 24-00

10 – Briane Teesateskie, Cherokee, 23-07

12 – Hailey Winchester, Cherokee, 17-02