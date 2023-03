MIDDLE SCHOOL TRACK: Cherokee Middle competes at Andrews

One Feather Staff Report

ANDREWS, N.C. – The Cherokee Middle School (CMS) track team competed in the Andrews Middle School Widlcat Meet at the Andrews High School Track on the afternoon of Monday, March 13. Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in all events plus all CMS finishers:

Boys Events

Team Scores

1 – Hayesville Middle 196

2 – Andrews Middle 100

3 – Cherokee Middle 94

4 – Hiwassee Dam/Ranger Middle 59

5 – Nantahala 4

100M Dash

1 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 13.54

2 – Jacob Allison, Hayesville, 13.64

3 – Brett Hanna, Hayesville, 13.64

5 – Kimo Sokol, Cherokee, 14.14

10 – Brayon Tucker, Cherokee, 15.04

200M Dash

1 – Johan Webb, Hayesville, 25.44

2 – Lance Coker, Hayesville, 27.24

3 – Jacob Allison, Hayesville, 27.64

8 – Brayon Tucker, Cherokee, 34.34

400M Dash

1 – Colin Walker, Hayesville, 1:04.74

2 – Silas Lovingood, Hayesville, 1:07.44

3 – Braiden Tanner, Hayesville, 1:09.24

800M Run

1 – Ogana Swimmer, Cherokee, 2:22.13

2 – Oscar Page, Hiwassee Dam/Ranger, 2:28.60

3 – Jackson Dye, Hayesville 2:35.30

6 – Kaden Stephens, Cherokee, 2:37.57

12 – Utsela Saunooke, Cherokee, 2:52.61

1600M Run

1 – Oscar Page, Hiwassee Dam/Ranger, 5:33.00

2 – Jackson Dye, Hayesville, 5:34.00

3 – Elliott Salinas, Andrews, 5:39.00

10 – Levi Oocumma, Cherokee, 6:25.20

110M Hurdles

1 – Johan Webb, Hayesville, 18.04

2 – Kimo Sokol, Cherokee, 21.64

3 – Josh Bickham, Andrews, 24.14

4x100M Relay

1 – Hayesville, 54.64

2 – Cherokee, 58.94

3 – Andrews, 59.54

4x200M Relay

1 – Hayesville, 1:50.68

2 – Andrews A, 1:56.45

3 – Andrews B, 2:04.16

4 – Cherokee, 2:04.89

4x400M Relay

1 – Hayesville, 4:51.62

2 – Andrews, 5:23.43

4x800M Relay

1 – Hayesville, 10:25.88

2 – Hiwassee Dam/Ranger, 10:25.91

3 – Andrews, 10:30.15

4 – Cherokee, 10:32.92

High Jump

1 – Kimo Sokol, Cherokee, 5-00

2 – Ogana Swimmer, Cherokee, 4-10

3 – Zack Hogsed, Andrews, 4-04

Long Jump

1 – Johan Webb, Hayesville, 16-09

2 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 16-09

3 – Amillion Johnson, Andrews, 12-08

6 – Levi Oocumma, Cherokee, 11-06

8 – Jeron Martens, Cherokee, 10-09

10 – Utsela Saunooke, Cherokee, 10-05

11 – William Welch, Cherokee, 8-04

Triple Jump

1 – Johan Webb, Hayesville, 30-00

2 – Jayce Donaldson, Andrews, 25-08

Discus Throw

1 – Mason Buckner, Hayesville, 108-07

2 – Zaynon Taylor, Cherokee, 101-03

3 – Christian Grant, Cherokee, 100-10

6 – Reginold Hyatt, Cherokee, 70-01

8 – Johnny Long, Cherokee, 66-10

Shot Put

1 – Zaynon Taylor, Cherokee, 37-00

2 – Mason Buckner, Hayesville, 33-07.50

3 – Brady McLelland, Andrews, 32-10

5 – Christian Grant, Cherokee, 30-11

8 – Johnny Long, Cherokee, 29-01

9 – Reginold Hyatt, Cherokee, 27-04

10 – Felix Lossiah, Cherokee, 25-00.50

Girls Events

Team Scores

1 – Cherokee Middle 230.5

2 – Hayesville Middle 194.5

3 – Andrews Middle 63

4 – Hiwassee Dam/Ranger Middle 13

100M Dash

1 – Lilly Lossiah, Cherokee, 15.04

2 – Marlo Joyce, Hayesville, 15.14

3 – Nazari Bell, Cherokee, 15.14

4 – Austin Fourkiller-Raby, 15.44

7 – Taytem Saunooke, Cherokee, 15.64

200M Dash

1 – Kaydence Morrow, Hayesville, 32.64

2 – Cambry Stamper, Cherokee, 33.04

3 – Emily Dowling, Hayesville, 33.24

5 – Keysa Ann Collins, Cherokee, 35.04

6 – Khloe Cucumber, Cherokee, 36.34

400M Dash

1 – Alexia Fields, Hayesville, 1;12.74

2 – Cambry Stamper, Cherokee, 1:12.94

3 – Khylei Alberta, Hayesville, 1:20.94

4 – Nyra Reed, Cherokee, 1:25.54

5 – Kyla Keel-Aguilera, Cherokee, 1:27.04

800M Run

1 – Savannah Burch, Hayesville, 2:48.00

2 – Sydney Greenstone, Hayesville, 2:59.00

3 – Maya Lossiah, Cherokee, 3:07.00

4 – Jamee McMillan, Cherokee, 3:09.37

10 – Christina Armachain, Cherokee, 3:24.24

13 – Viola Williams, Cherokee, 3:33.14

1600M Run

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 6:15.46

2 – Sydney Greenstone, Hayesville, 6:16.26

3 – Maya Lossiah, Cherokee, 6:40.44

4 – Morgan Hernandez, Cherokee, 6:56.18

100M Hurdles

1 – Emily Dowling, Hayesville, 20.74

2 – Khylei Alberta, Hayesville, 21.54

3 – Lauren Cochran, Andrews, 22.94

4 – Kyla Kee-Aguilera, Cherokee, 22.94

5 – Eloise Frady, Cherokee, 23.94

4x100M Relay

1 – Hayesville, 1:00.24

2 – Cherokee, 1:04.04

3 – Andrews, 1:05.04

4x200M Relay

1 – Cherokee, 2:09.06

2 – Hayesville, 2:09.36

3 – Andrews, 2:22.80

4x400M Relay

1 – Cherokee, 5:17.56

2 – Hayesville, 5:29.94

3 – Andrews, 6:29.17

4x800M Relay

1 – Cherokee, 11:43.22

2 – Hayesville, 12:18.77

High Jump

1 – Josclyn Stamper, Cherokee, 4-04

2 – Jamee McMillan, Cherokee, 4-00

3 – Sadie Mustin, Andrews, 3-08

Long Jump

1 – Lucy Trout, Hayesville, 11-09

2 – Marlo Joyce, Hayesville, 11-07.50

3 – Juliet Holloway, Andrews, 11-05.50

4 – Morgan Hernandez, Cherokee, 11-05

5 – Nyra Reed, Cherokee, 11-05

7 – Cambry Stamper, Cherokee, 10-10.50

11 – Kennedy Moore, Cherokee, 9-00

Triple Jump

1 – Deanna Long, Cherokee, 24-09

2 – Taytem Saunooke, Cherokee, 24-06

3 – Nazari Bell, Cherokee, 23-00

5 – Chloe Cooper, Cherokee, 22-04.50

Discus Throw

1 – Josclyn Stamper, Cherokee, 74-10

2 – Emilia Lackey, Hayesville, 66-11

3 – Madalynn Nemkovich, Hayesville, 66-06

6 – Briane Teesateskie, Cherokee, 54-07

7 – Annie Tramper, Cherokee, 52-10

8 – Ava Walkingstick, Cherokee, 49-05

Shot Put

1 – Josclyn Stamper, Cherokee, 28-03

2 – Blaire Hedden, Hayesville, 28-00

3 – Beth Beasley, Andrews, 24-11

4 – Laylah Thompson, Cherokee, 24-01

6 – Chloe Cooper, Cherokee, 23-04

9 – Briane Teesateskie, Cherokee, 22-05

12 – Viola Williams, Cherokee, 15-07.50