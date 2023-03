TRACK & FIELD: Cherokee hosts season-opening meet

One Feather Staff Report

CHEROKEE, N.C. – Cherokee High School hosted six other schools for its season-opening meet on the afternoon of Wednesday, March 8. Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers, plus all CHS finishers, in each event:

Women’s Events

Team Scores

1 – Swain Co. 231.5

2 – Franklin 111.5

3 – Smoky Mtn. 92

4 – Robbinsville 66

5 – Cherokee 57

6 – Nantahala 11

100M Dash

1 – Emeline Addy, Smoky Mtn., 13.92

2 – Marlee Hicks, Swain Co., 14.00

3 – Rylee Cassada, Franklin, 14.21

8 – Niya Mora, Cherokee, 15.48

200M Dash

1 – Claire Ballard, Franklin, 29.85

2 – Aiden Thomas, Swain Co., 30.61

3 – Sophia Ammons, Smoky Mtn., 31.54

4 – Lexi Davis, Cherokee, 31.68

400M Dash

1 – Rylee Cassada, Franklin, 1:04.74

2 – Maddie Holden, Franklin, 1:06.62

3 – Sienna Hackshaw, Swain Co., 1:08.31

10 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 1:25.14

800M Run

1 – Amaya Hicks, Swain Co., 2:30.14

2 – Annie Lewis, Swain Co., 2:31.23

3 – Angelina Lomelli, Swain Co., 2:54.88

4 – Yvonne Saunooke, Cherokee, 3:13.44

1600M Run

1 – Arizona Blankenship, Swain Co., 5:14.19

2 – Annie Lewis, Swain Co., 5:42.66

3 – Kalyn Allen, Smoky Mtn., 7:19.89

3200M Run

1 – Gracie Monteith, Swain Co., 13:05.10

2 – Marden Harvey, Swain Co., 14:10.05

3 – Lilah Foster, Swain Co., 15:22.18

100M Hurdles

1 – Caroline Spilliards, Smoky Mtn., 16.34

2 – Melani Linton, Swain Co., 18.83

3 – Mya Burrows-Kurr, Swain Co., 20.36

300M Hurdles

1 – Melani Linton, Swain Co., 50.50

2 – Mya Burrows-Kurr, Swain Co., 52.97

3 – Delany Brooms, Robbinsville, 53.51

4x100M Relay

1 – Robbinsville 53.35

2 – Smoky Mtn. 54.69

3 – Swain Co. 55.04

4x200M Relay

1 – Robbinsville 1:52.55

2 – Swain Co. 1:54.21

3 – Smoky Mtn. 2:01.64

4 – Cherokee 2:03.72

4x400M Relay

1 – Swain Co. 4:39.79

2 – Cherokee 4:56.41

3 – Smoky Mtn. 4:59.92

4x800M Relay

1 – Swain Co. A 10:28.42

2 – Swain Co. B 12:06.43

3 – Cherokee 12:06.95

High Jump

1 – Gracie Sutton, Swain Co., 5’2”

2 – Naomi Feagin, Swain Co., 4’10”

3 – Sasha Ledford, unattached, 4’10”

Pole Vault

1 – Amelia Rogers, Swain Co., 10’6”

2 – Sasha Ledford, unattached, 9’6”

3 – Alden Thomas, Swain Co., 8’6”

Long Jump

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 17’9”

2 – Sasha Ledford, unattached, 15’5”

3 – Ldia Norman, Smoky Mtn., 14’10”

6 – AJ Hill, Cherokee, 11’8”

Triple Jump

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 36’0”

2 – Lydia Norman, Smoky Mtn., 32’6”

3 – Claire Barlow, Robbinsville, 31’3”

Shot Put

1 – Charley Seagle, Franklin, 34’9”

2 – Carley Teesateskie, Swain Co., 32’4”

3 – Renae Younce, Franklin, 29’6”

6 – Alexis Smith, Cherokee, 27’10”

7 – Kamia Wiggins, Cherokee, 27’3”

13 – AJ Hill, Cherokee, 23’9”

16 – Jaelyn Lossiah, 23’3”

Discus Throw

1 – Alexi Smith, Cherokee, 98’4”

2 – Charley Seagle, Franklin, 85’11”

2 – Claire Ballard, Franklin, 85’11”

9 – Jaelyn Lossiah, Cherokee, 68’2”

Men’s Events

Team Scores

1 – Swain Co. 149

2 – Franklin 132

3 – Smoky Mtn. 121

4 – Cherokee 107

5 – Robbinsville 94

6 – Christ School 24

7 – Nantahala 4

100M Dash

1 – Cuttler Adams, Robbinsville, 11.55

2 – Da’Mare Williams, Smoky Mtn., 11.71

3 – Sawyer Snider, Smoky Mtn., 12.07

4 – Levi Winter, Cherokee, 12.42

5 – Dalmon King, Cherokee, 12.44

6 – Mike Driver, Cherokee, 12.55

9 – Oztin Swayney, Cherokee, 12.83

10 – Eli Bird, Cherokee, 12.91

17 – Tayvin Bark, Cherokee, 13.41

200M Dash

1 – Josiah Glaspie, Swain Co., 24.13

2 – Cal Drake, Franklin, 24.63

3 – Malachi McKneely, Smoky Mtn., 24.71

6 – Ayden Thompson, Cherokee, 26.05

12 – Tayvin Bark, Cherokee, 27.09

19 – Isiah Ledford, Cherokee, 28.90

400M Dash

1 – Sawyer Snider, Smoky Mtn., 53.93

2 – Anthony Lossiah, Cherokee, 54.77

3 – Justin Rodriguez, Franklin, 55.51

20 – Isaiah Ledford, Cherokee, 1:11.37

800M Run

1 – Dawson Reeves, Christ School, 1:56.19

2 – Luke Parrish, Christ School, 2:02.76

3 – Dallas Reeves, Christ School, 2:08.14

9 – Oztin Swayney, Cherokee, 2:23.06

10 – Samuel Hernandez, Cherokee, 2:23.08

13 – Anthony Lossiah, Cherokee, 2:25.31

19 – Isiah Ledford, Cherokee, 3:05.72

1600M Run

1 – Jaylan McCoy-Bark, Cherokee, 4:36.50

2 – Caleb Phillips, Smoky Mtn., 4:38.94

3 – Connor Brown, Swain Co., 4:50.31

5 – Aizen Bell, Cherokee, 5:18.38

9 – Oztin Swayney, Cherokee, 5:55.90

3200M Run

1 – Jaylan McCoy-Bark, Cherokee, 10:13.65

2 – Corey Wolf, Swain Co., 12:09.23

3 – William Cable, Robbinsville, 12:38.67

110M Hurdles

1 – Brock Adams, Robbinsville, 15.58

2 – Austin Jenkins, Swain Co., 16.17

3 – Da’Mare Williams, Smoky Mtn., 16.24

5 – Levi Winter, Cherokee, 17.94

9 – Eli Bird, Cherokee, 22.13

300M Hurdles

1 – Brock Adams, Robbinsville, 43.03

2 – Carson Seagraves, Smoky Mtn., 44.08

3 – Austin Jenkins, Swain Co., 44.67

6 – Levi Winter, Cherokee, 46.47

7 – Eli Bird, Cherokee, 54.16

4x100M Relay

1 – Smoky Mtn. 47.14

2 – Swain Co. 47.50

3 – Cherokee 48.93

4x200M Relay

1 – Robbinsville 1:36.86

2 – Smoky Mtn. 1:38.40

3 – Swain Co. 1:39.24

4 – Cherokee 1:44.29

4x400M Relay

1 – Swain Co. 3:47.66

2 – Cherokee 3:55.60

3 – Franklin 4:07.41

4x800M Relay

1 – Swain Co. 8:54.07

2 – Cherokee 8:55.02

3 – Smoky Mtn. 10:26.09

High Jump

1 – Cal Drake, Franklin, 6’4”

2 – Brock Adams, Robbinsville, 6’2”

3 – Talon Smith, Franklin, 5’8”

Pole Vault

1 – Kellen McCallah, Franklin, 13’3”

2 – Owen Craig, Swain Co., 11’6”

3 – David Rogers, Franklin, 10’6”

7 – Tanis Esquivel, Cherokee, 7’6”

Long Jump

1 – Cuttler Adams, Robbinsville, 19’5”

2 – Talon Smith, Franklin, 18’5”

3 – Ganner Gerrety, Smoky Mtn., 18’2.50”

16 – Tyce Hogner, Cherokee, 15’1”

19 – Jonathan Saylor, Cherokee, 14’7.50”

22 – Ayden Thompson, Cherokee, 13’3.50”

Triple Jump

1 – Josh Collins, Swain Co., 40’1”

2 – Talon Smith, Franklin, 37’10.5”

3 – Luke Vanhook, Franklin, 37’6”

Shot Put

1 – Kensen Davis, Cherokee, 45’6”

2 – Antonio Lorenzo, Smoky Mtn., 44’0”

3 – Nse Uffort, Swain Co., 39’11”

10 – Nathaniel Littlejohn, Cherokee, 33’4”

Discus Throw

1 – Kensen Davis, Cherokee, 138’0”

2 – Nse Uffort, Swain Co., 124’5”

3 – Braylon James, Swain Co., 124’1”