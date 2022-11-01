Cherokee Elementary School Honor Roll – 1st Nine Weeks

3rd Grade
Principal’s Honor Roll: Alexander Rodriquez-Daivs, Camden Standingdeer, Elias Teesateskie, Elijha “Axe” Milholen, Hailey Lambert, Hinlee Taylor, Joselina Crowe-Wilnoty, Kedron Hyatt, Kyle Wahnetah, Lakai Martinez, Leah Walkingstick, Leighton Bryson, Orion Skulski, Samuel Lomas, Sylas Waldroup, Taylah Ingram, Tokahey Grant, Tyran Parker, Warner Jones, Xander Long
A Honor Roll: Aleena Ledford, Colt Miles, Dayla Luna-Martinez
B Honor Roll: Anthony Blankenship, Aubree Reed, Bailey Swimmer, Braylon Squirrell, Clarice Smith, Cullen Bradley, Daaed Climbingbear-Esquivel, Huxley Blythe, Kolin Griffin, Kylexandra Pheasant, Kyra James, Kyrin Whitecotton, Leighton Myers, Liam Maney, Logan Walker, Lula Ramirez-Sequoyah, Marcella Wolfe, Miri Larch, Neveah Rhinehart, Syler Ledford, Tegan “Kiowa” Johnson, Thaydon Murphy, Theodore Squirrell, Tucker Blankenship, Zaiden Bradley
Merit Honor Roll: Ataliana Calhoun, Beauford Edwards, Holden McCormick, Jacelyn Velazquez-Lossiah, Jaden Lambert, Jaiden Long, MacKinley Roach, Mali Smith, Mosiah Brady, Niyah Taylor, Taleah Arch
4th Grade
Principal’s Honor Roll: Bryson Beach, Ehko Lossiah, Kai Peone, Keniethea Wildcat, Liam Cripps, Leiland Rhinehart, Mya Wahnetah, Oakley Wolfe, William Howell, Xaldin Bird, Xander Miles, Xavier Shelton
A Honor Roll: Ella Cline, Jayden Teesateskie, Kaeson Reed, Kale Crowe, Sindhu Arsana
B Honor Roll: Amaya Eaglestar, Arian Queen, Arian Teesateskie, Bristol Armachain, Cheyenne Taylor, Christian Saylor, Cole Davis, Colton Owl, Connor Thompson, Cypress Climbingbear-Esquivel, Dahvie Consee, Daryan Smith, Drake Donlin, Eli Simpson, Elli Thompson, Evelyn Taylor, Hayden Cline, Jalen Taylor, Jayce West, Jayla Owl, Joseph Garcia Armachain, Kable Cash, Kaden Bennett, Kaizer Smith, Kenton Welch, Khloe Sequoyah, Kyrie Lossiah, Lindsey Reed, Mariam Read, Marley Murphy, Marlie Price, Mato Wi Raines, Meeka Taylor, Peyton Arch, Peyton Pratama, Rylan Ledford, Savannah Driver, William Conner, Wyatt Moore, Zoie Phillips
Merit Honor Roll: Carter Nations, Kaylahni Williams, Kinley Crowe, Mika Bradley, Mitchell Johnson, RC Williams
5th Grade
Principal’s Honor Roll: Abelia Mahan-Flores, Adalynn Taylor, Adrian Santos, Amelia Holiday, Aryahnie Pheasant, Chotky Davis, Curren McCoy, Emma Milholen, Kealan Jumper, Kenleigh Hornbuckle, Laylauna Allison, Lilly Robertson, Lucas Myers, Mia Cruz, Odie Owle, Sean Schultz, Selina Yanez
B Honor Roll: Ageyu Jenkins, Aurora Crowe, Brayden Lomas, David Kalonaheskie, Daylon Roach, Emily Maney, Gabriel Read, Hunter McMillan, Jack Maney, James Ledford, Joshua Bernhisel, Jayce Toineeta, J-Leoni Walkingstick, Kaelyn Montelongo, Kailey James, Kendryk Crowe-Jackson, Kirsten Anderson, Kody Mae Gloyne, Laila George, Landon Swayney, Lillianna Toineeta, Makai Hernandez, MaKeena Armachain, MaKennedy Ensley, Nahnie George, Nakisha Saunooke, Nickyle Teesatuskie, Nicolas Holder, Piper Owens, Rhema Anders, Riley Standingdeer, Rylan Jenkins, Samuel Browning, Sara Reed, Sophia Tremko, Xavion Davis
Merit Honor Roll: Aaliyah Queen, Hayden Rhinehart, Nathan Taylor, Weston Swimmer