New Enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians (Oct. 1, 2021 to March 31, 2022)

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between Oct. 1, 2021 to March 31, 2022 who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a per capita distribution of distributable net gaming revenue for the period of Oct. 1, 2021 to March 31, 2022. This list is being published according to Cherokee Code Section 16C-4.

Marifer Phoenix Aguilar

Malakai Reign Alexis

Ruby Mae Anderson

Lucas Otis Wayne Arch

Neela Lynn Arch

Kenzo Rayne Armitage

Khloe Jazmin Bargeron

Kullen Lee Baum

Johanna Maganna Bernheisel

Leslie Caroline Biddix

Brooke Audena Bird

Ahanu Grae Bird-Castleberry

Leni Rose Blalock

Cedric Loki Botzler

Landon Maciah Botzler

Camden Bushyhead Boyd

Nancy Lou Boyett

Jayce Tucker Bradley

Gregory Wyatt Bradley, Jr.

Kove Lee Bradley

Selah Mae Brigman

Peyton Olivia Brown

Treannity Marianna Brown

Ralph Curtis Barrett Bryant

Rhiver Alana Elise Bryant

Nation Anthony Cordell Buchanan

Carter Austin Cavins

Lively Crue Colindres Nunez

Ethan Scott Cope

Marcus Raylan Crabtree

Penelope Star Crawford

Maddison Ruby Crisp

Corey Liam Alexander Crowe York

Avyanna Tinsley Crowe

Ellis Ransom Crowe

Grayson Osiris Crowe

Lorelei Esme Atsilvsgi Crowe

Annalee Sunny Cyphers

Alexander Leo Kai Dincher

Brantley Douglas Driver

Emmie Raye Driver

Lilo Lilikoi Dunn

Karma Dayana Esteban-Pheasant

Xavier Marselo Esteban-Pheasant

Amiri Grace Evans

Klaire Marie Fischer

Walter Shane Willow Franks

Brixxton Zy’Aiire French

Jedidiah James George

Wrenley Rose Gilchrist-Myers

Tatum Zenobia Griffin

Kadan Shane Hart

Cameron Mikah Hemphill

Isla James Hernandez Bradley

Jobe Lee Hicks

Kyric Koss Hicks

Robert Holmes, IV

Miranda Lynn Holmes

Secoyah Patience Holmes

Ziona Robin Andromeda Holmes

Alaina Marie Houser

Ivy Jane Houser

Tyler Deirden Houser

Lucas James Jenkins

Luke Mathias Jenkins-Cagle

Kaizen Braxley Juarez

Go-Gi Jovi Therese Jumper

Jasper Dean Cole Jumper

Ronnie Eagleboy Keel

Daryn Lorraine Lambert

Harrison Lee Davis Ledford

Kaia-Hayes Abilene Ledford

Kevin Ray Little Eagle

Jayla Elissa Lynn Lomas

Abner Allen Long

Jarren Cash Long

Rain Asher Lord

Ava Grace Love

Christopher L. Mabry

Raelynn Vivian Ann Maney

Onyx Zenver Branham Jackson Martens

Walker Allen Martin

Brooklyn Cheyenne McCarter

Kyla Rey McCoy

Raelyn Elizabeth McCutcheon

Madelynn Dawn McNabb

Theodore Daniel Meier

Ezekiel Adonis Mendoza

Anona Lucille Beth Miller

Darius Levi Monaghan

Raymond Foles Montelongo

Finn Alejandro Morales

Richard Ellijay Murphy

DeAnthony Mikel Nason

Denaryis Storm Nason

Aliyah Audena Norris

Dylan Alaia Oocumma Woody

James Everett Orr

Jesse Arthur Orr

Laylyn I-Ya Perry

Kahoa Monte Pheasant

Emily Elizabeth Placko

Tsini Elliann Plummer-Oocumma

Carter Russell Queen

Logan James Rabner

Willow Mae Ramsey

Theron King Rattler

Chanton Land Reynolds

Maddoxx Chanon Rickman

Ryker Jaymes Rickman

Angela Lolita Rios

Lili-Anne Uwoduhi Robinson

Luka Eli Rodriguez Davis

Lux Lavon Rodriguez Davis

Sylvia Claire Rogers

Dementric Emiliano Salazar

Jasper William Saunooke

Theseus Uli-Sti-Gwo Sawdo

Lily Marie Scales

Riley Corbin Scales

Ashonie Grace Sides

Ezekiel Amenadiel-Brady Sierra

Kylee Marie Smith

Nelani Ryn Smith

Taysom Dewayne Spencer

Luna Belle Surface

Lexton Shane Swayney

Zailyn Blake Swayney

Zobias Blaze Swayney

Glen Steven Tahquette

Harley Sage Taylor

Phoenix Sky Taylor

Emmett Grey Thomasson

Quincy Diamond Tisho

Hazli Grace Toineeta

Karsyn McCrae Toineeta

Layne Everett Trejo

Brian Louie David Turner

James Valentine Turner

Anthony James Turner, Jr.

Jessie Ray Underwood

I-Tse A-Ga-Li-Ha Benjamin Vaughn

Madelyn Poppy Welch Wachacha

Isabella Waldroup

Mabel Walkingstick

Michael Elijah Watson

Laken Drew Watty

Sian Ryder Watty

Nikolas Isaiah Daniel Welch

Kaydence Aniyah Wildcat

Javian Royce Wildcatt

Charlie Lee Wood

Luka Wyatt Yates