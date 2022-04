TRACK & FIELD: CMS participates in Hayesville Meet

One Feather Staff Report

HAYESVILLE – The Cherokee Middle School (CMS) track and field teams traveled to Hayesville High School to participate in a four-school meet on the afternoon of Monday, April 4. Following are results, per nc.milesplit, of all CMS participants:

Girls

100M Dash

6 – Deanna Long 16.24

7 – Khloe Cucumber 16.44

8 – Anie Mora 17.34

9 – Elizabeth Myers 19.34

200M Dash

8 – Anie Mora 35.24

9 – Khloe Cucumber 35.24

10 – Roxy Solis 36.94

11 – Elizabeth Myers 42.34

400M Dash

5 – Deanna Long 1:25.94

800M Run

5 – Yvonne Saunooke 3:09.20

9 – Audrina Cooper 3:23.30

11 – Frankie Armachain 3:35.10

12 – Keysa Ann Collins 3:35.80

1600M Run

4 – Yvonne Saunooke 6:40

4x100M Relay

3 – Cherokee team 1:08.54

4x200M Relay

3 – Cherokee team 2:19.60

4x400M Relay

2 – Cherokee team 6:00.20

4x800M Relay

2 – Cherokee team 13:29.20

Discus

7 – Frankie Armachain 53-1

8 – Mia Lane 51-1

10 – Annie Tramper 50-4

11 – Ava Walkingsick 39-6

Shot Put

6 – Frankie Armachain 20-5.5

8 – Mia Lane 19-11.5

10 – Annie Tramper 18-5.5

11 – Briane Teesateskie 18-4

Boys

100M Dash

9 – Utsela Saunooke 15.14

10 – Kaden Stephens 15.74

200M Dash

5 – Kyitan Johnson 28.64

8 – Utsela Saunooke 33.64

10 – Kaden Stephens 38.14

400M Dash

7 – Isiah Ledford 1:13.54

800M Run

1 – Ogana Swimmer 2:19.70

2 – Samuel Hernandez 2:26.50

9 – William Welch 3:03.00

1600M Run

11 – Tayvin Bark 6:49.00

4x100M Relay

3 – Cherokee team 1:03.54

4x200M Relay

2 – Cherokee team 2:11.60

4x400M Relay

2 – Cherokee team 4:34.00

4x800M Relay

1 – Cherokee team 10:18.60

Long Jump

5 – Kyitan Johnson 14-0.5

6 – Samuel Hernandez 13-11.25

Triple Jump

1 – Ogana Swimmer 33-6.75

Discus

2 – Zaynon Taylor 93-7

3 – Christian Grant 87-6

4 – Jayden Tramper 84-1

8 – Brandon Blankenship 59-9

Shot Put

2 – Jayden Tramper 39-8.5

4 – Zaynon Taylor 32-9.5

6 – Christian Grant 29-10

7 – Brandon Blankenship 24-10