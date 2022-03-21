Cherokee High School Honor Rolls – 3rd Quarter

9th Grade
Principal’s Honor Roll: Lillian Blythe-Ramos, Dalton Burgess, Alexis Davis, Gideon Freeman, Waushila Grant, Kiri Hill, Tyce Hogner, Cameron Jackson, Julia Layno, Amila Lossie, Ayosta Lossie, Kyla Moore, Hannah Moragan, Nevayah Panther, Joseph Porter, Sadie Rivera-Gomez, Ella Sokol, Marilyn Swayney, Addi Taylor, Naomi Taylor, Tyruss Thompson, Hailee Velazquez-Lossiah, Kaniah Wolfe
Alpha Honor Roll: Keaton Arch, Kendra Arch, Paytyn Barker, Tricyus Calhoun, Noqwisi Crowe, Savian Davis, Isabelle Fourkiller-Raby, Corbin Freeman, Matthew Garcia Wahnetah, Isabella Jones, Chayton Ledford, Xain Maney, Kallup McCoy, Erin Rogers, Brandon Santiago, Julianne Smart, Elijah Squirrel, Ariyanna Toineeta
Beta Honor Roll: Kennica Bradley, Natalie Bradley, Tazavian Byfield, Si-Da-Ni Calhoun, Werahre Codynah, Sophie Cooper, Mia Crowe, Jada Cruz, Kaimare Eaglestar, Brett Elders, Azure Gaston, Abreana Hornbuckle, Alaina Houser, Amiya Lequire, Elijah Lineberry, Joselyn Long, Ismael Matamoros, Zachary Miller, Thomas Myers, Vincent Owle, Joshua Phillips, Aaliyah Reed, Xavier Sanchez, Kai Saunooke, Thomas Sequoyah, Elliot Shell, Luke Smith, Falon Welch, William Welch, Kieran Wolfe
10th Grade
Principal’s Honor Roll: Roxi Bark, Jayle Creson, Jenna Cruz, Leondes Garcia, Mato Grant, Madison Ledford, Laura Martinez, Kaesyn McCoy, Dalaina Mills, Taiya Parra-Rubio, Dayvian Pheasant, George Saunooke, Kyleigh Sherman, Gabriel Terrell, Ann Toineeta, Coco Wells, Bayley Wright
Alpha Honor Roll: Ericka Brady, Jaylynn Brady, Jimya Driver, Breydan Ensley, Julia Gonzales, Sara Beth O’Kelley, Shelby Solis, Evonne Stamper, Emily Swayney, Levi Winter
Beta Honor Roll: Christian Alfaro, Creedon Arch, Brody Barker, Emily Blankenship, Kayd-Lynn Bradley, Luke Climingbear, Janna Girty, Danica Hill, Carys Holiday, J’Ron Lineberry, Evan Nations, Alitama Perkins, Samuel Postoak, Treyton Queen, Makenzie Rattler, Mason Salazar, Dyami Saunooke, Olivia Swayney, Awee Walkingstick, Hermione Ward, Isaac Welch, Sateva Youngdeer
11th Grade
Principal’s Honor Roll: Mahala Allison, Katherine Armachain, Milli Bryson, Idalis Crowe, Chayme Cucumber, Autumn Greene, William Hartbarger, Airyonna Hill-Maney, Mason Long, Jaelyn Lossiah, Zechariah Maney, Aida Martinez, Hayden McCoy, Alessandra Oocumma, Brixton Reed, Lilah Reynolds, Alexis Smith, Kaden Smith, Emma Taylor, Tyler Wolfe
Alpha Honor Roll: Davyn Broome, Kensen Davis, Adia Frady, Alessandra Luna-Martinez, Madison Pummer, Allyson Reed, Keneil Saunooke, Walika Saunooke, Destiny Siweumptewa, Avlin Welch
Beta Honor Roll: Austin Alderman, Anna Bigwitch, Ethan Cisneros-Librado, Jaylynne Esquivel, Estrellita Garcia, Kenton Hill, Ko-La-Na Johnson, Brystyn Littlejohn, Jacklin Lossiah, Connor Pheasant, Kaniah Reed, Ellise Stamper, Kamia Wiggins
12th Grade
Principal’s Honor Roll: Jordan Arkansas, Dason Bryant, Lucian Davis, Aria Foerst, Gabriel Jarvis, Tehya Littlejohn, Miranda Lopez, Leilaya McMillan, Alayna Morgan, James Reed, Mackenzie Reed, Joshua Smith, Abigail Taylor, Keeifer Taylor, Donna Thompson, Jacob Wallace
Alpha Honor Roll: Marcus Armachain, Creighton Bradley, Donald Bradley, Kyanna Brady, Santanna Buchanan, Kegan Curtice, Bryanna Disoso, Alverta Henson, Joseph Hornbuckle, Mason Ledford, Brandon Martin, Jose Salinas, Chandler Shelton, Praire Toineeta, Isaac Tsatoke
Beta Honor Roll: Samuel Bernhisel, Evan Caley, Malakai Fourkiller-Raby, Caidyn French, Destyni Johnson, Jeremy Kalonaheskie, Betty Lossiah, Jae Lossiah, Woodrow Lossie, Eli McCoy, Jamice Mora, Derek Reynolds, Elijah Watty