Cherokee Elementary School Honor Roll – 2nd Quarter

3rd Grade
Principal’s Honor Roll – Amaya Rodriguez, Bristol Armachain, Bryson Beach, Colton Wiggins, Connor Thompson, Ehko Lossiah, Ella Cline, Elli Thompson, Evelyn Taylor, Flynn Fowler, Jayden Teesateskie, Kaeson Reed, Keagan Taylor, Keniethea Wildcat, Kinley Crowe, Leiland Rhinehart, Makray Lossiah, Mariam Read, Marilyn Squirrel, Mary Montelogo, Mya Wahnetah, Oakley Wolfe, Peyton Arch, Sindhu Arsana, Wyatt Moore, Xavier Shelton
A Honor Roll – Amaya Eaglestar, Cheyenne Taylor, Marlie Price, William Mesteth
B Honor Roll – Caitlyn Grubb, Channin Maye, Christian Saylor, Christopher Miles, Cole Davis, Coralyn Batton, Dahvie Conseen, Eli Lane, Eli Simpson, Freddy Estrada, Izabela Crowe-Lossiah, James Plummer, Jayce West, Jayla Owl, Jurnee Bernhisel, Kaden Bennett, Kaiser Smith, Kale Crowe, Kaylahni Williams, Khloe Sequoyah, Lennox Harper, Lindsey Reed, Loki Raya, Mackenzie Bark, Mariah Staton, Meeka Taylor, Mika Bradley, Michael Reed, Mitchell Johnson, Neymar Mayo-Arkansas, Nikwasi Sequoyah, Payton Potter, Peyton Pratama, Shannon Lineberry
Merit Honor Roll – Aleshaunie Hornbuckle, Arian Teesateskie, Ayden Antone, Carter Nations, Dayla Long, Giovani Welch, Hayden Cline, Ivan Martinez, James Gammon, Joseph Armachain, Kable Cash, Kenton Welch, Kyrie Lossiah, Mason White, Michael Reed, Savanahh Driver, Tristan Armachain, William Howell, Yoana Meza, Zoie Phillips
4th Grade
Principal’s Honor Roll – Abelia Mahan-Flores, Adalynn Taylor, Adrian Santos, Amelia Holiday, Aryahnie Pheasant, Curren McCoy, Kenleigh Hornbuckle, Kody May Gloyne, Lily Robertson, Lucas Myers, Makai Hernandez, Mariana Cruz, Nahnie George, Odie Owle
A Honor Roll – Gabriel Read, Kaelyn Montelongo
B Honor Roll – Adam Cole, A-ge-yv Jenkins, Aubrey Toineeta, Aurora Crowe, Ava Davis, Bishop Taylor, Carter Cash, Chotky Davis, Don’tay Littlejohn, Dustin Tramper, Elliot Myers, Elliott Brown, Emaline Cucumber, Emily Maney, Emma Milholen, Harvey Batton, Hayden Rhinehart, Hunter McMillan, Jabrien Smith, Jack Maney, Jallen Calhoun, James Ledford, Jaxon Wade, Jeshua Lossiah, Joey Panther, Johnavon Postoak, Joshawa Swayney, Justin West, Kailey James, Kaelan Jumper, Kendryk Crowe-Jackson, Kyleigh Porter, Kynleigh Taylor, Laylauna Allison, Lilliana Toineeta, Lula Ensley, Makeena Armachain, Makira Taylor, Michael Driver, Nathan Taylor, Nickyle Teesateskie, Rhema Anders, Riley Hicks, Sara Reed, Selina Yanez, Serenity Willis, Sophia Tremko, Tristen Tisho, Yang Reed
Merit Honor Roll – Brannon Arch, Jalen Murphy, J-Leoni Walkingstick, Landon Swayney, Samuel Browning
5th Grade
Principal’s Honor Roll – Alaina Hull, Cher Crowe-Garcia, Devyn Wittman, Jaylee Arch, Jaymsey Armachain, Jeron Martens, Jordan Eaglestar, Kalia Reed, Kennedy Moore, Lauren Arsana, Maya Lossiah, Nazari Bell, Nyra Reed, Shyanna Cash, Sophie Crowe, Taytem Saunooke, Viola Williams
B Honor Roll – Abigail Lambert, Andyn Pheasant, Angelica A-kwi-na, Blaze Crowe, Boomer Pheasant, Braelyn Murphy, Bre Sanchez, Cambry Stamper, Colin Lossie, Coty Sampson, DeMakus Staton, Elliott Wildcat, Emily Teesateskie, Georjia Girty, Greyson Panther, Jacqueline Fourkiller-Raby, Janessa Owl, Janiyah Rattler, Julius Walkingstick, Kellin Blankenship, Khrystyna Armachain, Kyla Keel-Aguilera, Malia Brady, Mathias Palomo, Natalee Myers, Nellie Lambert, Samantha Cucumber, Simon Rincon-Wahnetah, Tyson Calhoun
Merit Honor Roll – Daryl Raya, Dominique Gonzalez, Mason York, Nolan Morgan