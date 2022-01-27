Cherokee Middle School Honor Roll – 2nd Quarter

8th Grade Honor Roll
Principal Honor Roll- Tayvin Bark, Logan Biddix, Lilia Jarvis, Ayianna Locust, Dailin Panther, Chaske’ Raines, Gabriella Smith, Keith Smith, Kiera Toineeta
Alpha Honor Roll- Audrina Cooper, Gabriel Dial, Kieaira Ensley, Javan Garcia, Cecily Swimmer
Beta Honor Roll- Francesca Armachain, Owen Bird, Hayden Bowling, Maya Brabham, Danelle Bushyhead, Traelin Carey, Jessika Carroll, Zayden Crowe, Da-Wo-Ni Dv-di-s-di, Fred George, Samuel Hernandez, Joshua Hornbuckle, Tyler Jones, Shawnee Kirkland, Riley Lambert, Isaiah Ledford, Josilyn Ledford, Trinity Martinez, Hailey Owle, Ayden Queen, Jadence Saunooke, Yvonne Saunooke, Jonathan Saylor, Matix Stamper, Samantha Toineeta, Jayden Tramper
7th Grade Honor Roll
Principal Honor Roll- Sage Bark, Dillon Beam, Emilee Brady, Chloe Cooper, Kymani Foalima, Reginald Hyatt, Deanna Long, Johnny Long, Chaz Martens, Jamee McMillan, Utsela Saunooke, Joscelyn Stamper, Timpson Wildcat
Alpha Honor Roll- Tymius Allison, Livia Crowe, Marley Crowe, Daisee Fourkiller-Raby, Kailyana Hornbuckle-Standingwater, Aleiyah Hull, Dawson Panther, Auron Taylor, Zaynon Taylor, Kingston Welch, MeLi Winstead, Dalton Yates
Beta Honor Roll- Martin Arteaga, Dante Bigwitch, Tayah Bird, Brandon Blankenship, Jayden Bradley, Jarvis Brady, Trennan Calhoun, Caeden Chastain, Ayaisha Driver, Jezakiah Driver, William Ellwood, Nicholas Ensley, Kiowa George, Christian Grant, Alexis Grimes, Kayla Guillien, Stephen Hembree, Zakya Hogner, Tyler Houser, Carlito Huerta-Perez, Kyitan Johnson, Ayanna Lambert, Chloe Locust, Zaccaria Long, Christian Luna-Martinez, Brandy Martinez, Russell McKay, Spencer Moore, Elizabeth Myers, Jade Palomo, Brooklyn Panther, Nyla Queen, Jonathan Rivera, Aaliyah Rogers, Rodrigo Santiago, Cynthia Saunooke, Kylen Sneed, Nicholai Solis, Luke Stamper, Kaden Stephens, O-Ga-Na Swimmer, Mariah Taylor, Amiya Teesateskie-Walkingstick, Annie Tramper, Noah Watty, Madigan Welch, Lucas Wildcat
6th Grade Honor Roll
Principal Honor Roll- Jessica Arsana, Carolyn Batton, Drake Cruz, Kayha Cucumber, Khloe Cucumber, Audree Edwards, John Gloyne, Jean Layno, Maddalen Mendia, Derick Owle, Wakinyan Raines’, James Smith Jr., Thomas Tramper,
Alpha Honor Roll- Kiarra Caley, Zoe De Los Reyes, Shawn Driver, Lilly Lossiah, Jae McMillian, Kahmera Pheasant, Meikka Pheasant, David Reed, Briann Teesateskie,
Beta Honor Roll- Alexander Antone, Ander Antone, Kyam Arch, Zailiana Blythe, Lillian Bradley, Noah Dossett, Eloisa Frady, Colton French, Jose’ Garcia, Eva Hill, William Hoyle, Jacoby Lambert, Maia Lane, Roselei Langdeau, Caius Littlejohn, Jeremiah Locust, Felix Lossiah, Elvia McCoy, Camaron Oocumma, Kylana Sampson-Rattler, Jovane Saunooke, Ashton Saylor, Makenzie Sequoyah, Kiara Sneed, Roxy Solis, Alana Squirrell, Dyani Standingdeer-Mejia, Marcelita Swayney, Jesse Taylor, Caidyn Teesateskie, Laylah Thompson, Jess Walkingstick, Aliyah Watty, Cainyan Welch, Ezekiel Welch, William Welch, Laranzo Wilnoty, Elijah Youngdeer