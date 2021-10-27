Cherokee High School Honor Roll – 1st quarter 2021-22

9th Grade
Principal’s Honor Roll: Paytyn Barker, Lilliam Blythe-Ramos, Alexis Davis, Brett Elders, Gideon Freeman, Kiri Hill, Tyce Hogner, Cameron Jackson, Julia Layno, Amiya Lequire, Amila Lossiah, Kyla Moore, Hannah Morgan, Nevayah Panther, Emerald Quijada, Thomas Sequoyah, Marilyn Swayney, Addi Taylor, Naomi Taylor, Tyruss Thompson, William Welch
Alpha Honor Roll: Kennica Bradley, Sophie Cooper, Mia Crawford, Gabriel Crowe, Matthew Garcia Wahnetah, Abreana Hornbuckle, Ismael Matamoros, Vincent Owle, Joseph Porter, Kai Saunooke, Chanttin Tramper, Kieran Wolfe
Beta Honor Roll: Keaton Arch, Kendra Arch, Natalie Bradley, Dalton Burgess, Tazavian Byfield, Tricyus Calhoun, Jada Cruz, Savian Davis, Corbin Freeman, Azure Gaston, Waushila Grant, Alaina House, Chayton Ledford, Elijah Lineberry, Noah Long, Ayosta Lossie, Thomas Myers, Kedrick Panther, Aaliyah Reed, Sadie Rivera-Gomez, Erin Rogers, Xavier Sanchez, Brandon Santiago, Elliott Shell, Julianne Smart, Luke Smith, Ella Sokol, Elijah Squirrel, Cameron Squirrell, Evan Standingdeer, Josiah Teesateskie, Hailee Velazquez-Lossiah, Draven Wade, Abbygail Wildcatt, Kaniah Wolfe
10th Grade
Principal’s Honor Roll: Creedon Arch, Roxi Bark, Dillon Bigwitch, Ericka Brady, Letsi Burgos Delgado, Jenna Cruz, Jimya Driver, Maria Fourkiller-Raby, Collin Ledford, Madison Ledford, Laura Martinez, Dalaina Mills, Evan Nations, George Saunooke, Kyleigh Sherman, Shelby Solis, Emily Swayney, Olivia Swayney, Gabriel Terrell, Tahlaya Thompson, Ann Toineeta, Coco Wells
Alpha Honor Roll: Raymond Bradley, Luke Climbingbear, Jayle Creson, Janna Girty, Mato Grant, Carys Holiday, Marla Panther, Dayvian Pheasant, Makenzie Reed, Kyria Swayney, Lauren Wooten
Beta Honor Roll: Adrian Armachain, Maribel Armachain, Brody Barker, Aizen Bell, Jaylynn Brady, Boie Crowe, Leondes Garcia, Azucena Gomez, Kalina Hicks, Danica Hill, DJ Hornbuckle, Robert Lambert, Aliah Locust, Carl L. McCoy, Ezra McGaha, Niyahi Mora, Sara Beth O’Kelley, Alitama Perkins, Samuel Postoak, Dyami Saunooke, Cole Schultz, Evonne Stamper, Awee Walkingstick, Hermione Ward, Levi Winter, Ileyeni Wolfe, Bayley Wright
11th Grade
Principal’s Honor Roll: Austin Alderman, Mahala Allison, Deonta Bird, Milli Bryson, Idalis Crowe, Adia Frady, Autumn Greene, William Hartbarger, Terrell Locust, Mason Long, Hayden McCoy, Alessandra Oocumma, Alexis Smith, Emma Taylor, Alvin Welch, Tyler Wolfe
Alpha Honor Roll: Emma Anthony, Catherine Cline, Kensen Davis, Tanin Esquivel, Dasgigidi Hill, Jaelyn Lossiah, Aida Martinez, Destiny Siweumptewa, Kyra West
Beta Honor Roll: Dominyk Arch, Jaden Armachain, Katherine Armachain, Davyn Broome, Ethan Cisneros-Librado, Ariyonna Hill-Maney, Brystyn Littlejohn, Zechariah Maney, Jaylan McCoy-Bark, Trent Parsons, Brixton Reed, Lilah Reynolds, Walika Saunooke, Joseph Smart, Oztin Swayney, Kamia Wiggins, Adam Willett
12th Grade
Principal’s Honor Roll: Jordan Arkansas, Lucian Davis, Bryanna Disoso, Gabriel Jarvis, Da’Quan Jumper, Cameron Lane, Leilaya McMillan, Alayna Morgan, Imán Powell, Rayna Ricks, Takota Sexton, Chandler Shelton, Luther Standing Bear Light in the Lodge, Abigail Taylor, Keeifer Taylor, Praire Toineeta, Elijah Watty
Alpha Honor Roll: Emily Bradley, Kyanna Brady, Aria Foerst, Caidyn French, Destyni Johnson, Miranda Lopez, Jae Lossiah, Woodrow Lossie, Brandon Martin, Eric Salazar, Joshua Smith, Donna Thompson, Isaac Tsatoke
Beta Honor Roll: Marcus Armachain, Deon Bailey, Samuel Bernhisel, Donald Bradley, Santanna Buchanan, Alverta Henson, Jeremy Kalonaheskie, Dylan Littlejohn, Tehya Littlejohn, Betty Lossiah, Makala McGaha, Jamice Mora, Shawn Parsons, Kyler Queen, James Reed, Derek Reynolds, Jose Salinas, Silas Sequoyah, Caedance Smith, Haley Smith, Lloyd Teesateskie, Jacob Wallace, Zacceus Watty-Ramirez, Tevy West, Landon Wildcat, Trevor Wolfe